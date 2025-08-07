ARD Das Erste

"UNPARTEIISCH 2 - Deutschlands Elite-Schiedsrichter": Die sechsteilige zweite Staffel der erfolgreichen Doku-Serie ab dem 15. August in der ARD Mediathek, am 18. und am 26. August im Ersten

"UNPARTEIISCH", die erfolgreiche Sportschau-Dokuserie über Deutschlands Elite-Schiedsrichter, geht in die 2. Staffel - mit neuen exklusiven Einblicken in das, was auf den Plätzen und in den Schiri-Kabinen der Fußball-Bundesliga wirklich passiert. Autor Tom Ockers begleitet dieses Mal Felix Brych, Florian Exner und Fabienne Michel durch die Saison 2024/25. Mitschnitte aus dem Schiedsrichterfunk und der Einsatz von Bodycams machen die Spiele so authentisch und nahbar wie selten zuvor.

Der 49-jährige Brych, Deutschlands aktueller Schiedsrichter des Jahres, kehrt zu Beginn der Saison nach einem Kreuzbandriss zurück. Die Serie zeigt, wie er für sein Comeback kämpft und warum er sich im Laufe der Saison dafür entscheidet, seine Karriere zu beenden. Die Kamera ist in vielen emotionalen Situationen dabei: beim Leistungstest vor Saisonbeginn; bei seiner 345. Bundesligapartie, mit der er alleiniger Rekordschiedsrichter in der Fußball-Bundesliga wird; bei seinem letzten Spiel vor der gelben Wand in Dortmund und bei seinem endgültigen Abschied von der großen Fußballbühne. In der Serie zeigt sich Felix Brych offen und verletzlich: "Die Versagensangst als Sportler hat mich zu Höchstleistungen angetrieben. Ich wollte die Angst nicht vorkommen lassen."

Welcher Druck auf den Elite-Schiedsrichtern lastet, berichtet auch Florian Exner, der 2024/25 seine erste Saison als Erstliga-Schiedsrichter pfeift: "Die Woche vor einem Spiel, da ist da echt schon eine hohe Anspannung. Da werde ich manchmal ein bisschen krank." "UNPARTEIISCH 2" begleitet ihn u. a. im wahrsten Sinne des Wortes hautnah bei der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München. Bei diesem Spiel trägt Florian Exner eine Bodycam. Sie zeigt, wie es ist, wenn Harry Kane mit einem diskutieren möchte oder Jamal Musiala im Eiltempo auf dem Feld an einem vorbeidribbelt.

Dritte Protagonistin ist Fabienne Michel, die 2024/25 auch im DFB-Pokal und in der 3. Liga zum Einsatz kommt. Sie wird von ihrem Ehrgeiz und dem Wunsch, irgendwann auch in der 2. Bundesliga zu pfeifen, angetrieben: "Ich hasse es zu verlieren. Ich habe mehrere Geschwister, wenn bei uns zu Hause gespielt wurde - egal welches Spiel - bevor ich verloren habe, habe ich vielleicht eher nochmal ein bisschen geschummelt." Im März wird sie bei der Partie zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen von RWE-Fans aufs Übelste sexistisch beleidigt. In "UNPARTEIISCH 2" spricht sie zum ersten Mal über diesen Vorfall.

Neben Fabienne Michel, Felix Brych und Florian Exner werden in ausgewählten Highlight-Partien aber auch andere Schiedsrichter gezeigt, wie Christian Dingert beim Rheinderby von Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln und Sascha Stegemann beim spektakulären Relegationsrückspiel zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Heidenheim.

Ab dem 15. August gibt es alle sechs Folgen von "UNPARTEIISCH 2" in der ARD Mediathek. Die lineare Ausstrahlung der ersten drei Folgen ist im Anschluss an die Live-Übertragung des DFB-Pokal-Spiels RW Essen gegen den BVB am Montag, 18. August 2025 im Ersten geplant (Sendezeit: ca. 23:15-00:45 Uhr). Die Ausstrahlung von Folge vier bis sechs erfolgt am Dienstag, 26. August 2025, im Anschluss an das DFB-Pokal-Livespiel Eintracht Braunschweig gegen den VfB Stuttgart (Sendezeit: ca. 23:05-00:35 Uhr) im Ersten.

Im Vorführraum des Ersten stehen die ersten Folgen der neuen Staffel akkreditierten Journalist:innen zur Ansicht zur Verfügung.

"UNPARTEIISCH 2" ist eine Produktion von beckground tv im Auftrag des NDR.

