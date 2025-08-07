PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 10. August 2025, um 23:35 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Die geplanten Themen:
Proteste in Serbien
Wachsender Druck auf die Kulturszene

Gegenstimmen und Selbstermächtigung
Beeindruckende Bilder beim Foto-Festival in Arles

Existentielle Suche 
Der Film "Sirât" ist ein dystopisches Roadmovie

"Die echtere Wirklichkeit"
Raphaela Edelbauers Roman über eine philosophische Terrorgruppe

Happy Birthday W.I.M.
Große Retrospektive feiert den Filmemacher und Künstler Wim Wenders


Moderation: Siham El-Maimouni

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

Pressekontakt:

Redaktion: Regina Rohde (WDR)

ARD-Programmdirektion/Presse und Information
E-Mail: presse.daserste@ard.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

