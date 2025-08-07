ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 10. August 2025, um 23:35 Uhr im Ersten

Proteste in Serbien Wachsender Druck auf die Kulturszene Gegenstimmen und Selbstermächtigung Beeindruckende Bilder beim Foto-Festival in Arles Existentielle Suche Der Film "Sirât" ist ein dystopisches Roadmovie "Die echtere Wirklichkeit" Raphaela Edelbauers Roman über eine philosophische Terrorgruppe Happy Birthday W.I.M. Große Retrospektive feiert den Filmemacher und Künstler Wim Wenders

Moderation: Siham El-Maimouni

