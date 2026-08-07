Kölner Stadt-Anzeiger

Strack-Zimmermann nennt Russland als Urheber des Drohnen-Vorfalls in Leipzig - Verteidigungsexpertin mahnt besseren Schutz deutscher Flughäfen an

Brüssel/Köln (ots)

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht Russland hinter dem Fund einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig-Halle und ruft zu einem besseren Schutz wichtiger Infrastruktur in Deutschland auf. "Wir sind ein Unterstützer der Ukraine, und Russland hat riesiges Interesse daran, dass sich das ändert, indem Widerstand in der deutschen Öffentlichkeit erzeugt wird", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Freitag-Ausgabe). Besonders vor Wahlen solle die öffentliche Meinung beeinflusst werden, indem man den Menschen Angst mache. Im September wählen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Deutschland müsse sich darüber im Klaren sein, dass wichtige Infrastruktur wie Flughäfen "noch einmal anders gesehen" werden müsse, so Strack-Zimmermann. "Wir müssen auch diese Gefahren sofort mitdenken."

Das autorisierte Strack-Zimmermann-Statement:

"Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass Deutschland und nicht erst seit heute im Fadenkreuz der russischen Aggression steht. Wir sind ein Unterstützer der Ukraine und Russland hat riesiges Interesse daran, dass sich das ändert, indem Widerstand in der deutschen Öffentlichkeit erzeugt wird. Das macht man, um die öffentliche Meinung besonders vor Wahlen zu beeinflussen und Menschen zu manipulieren, indem man der Bevölkerung Angst macht. Für uns muss heute und in Zukunft klar sein, dass wichtige Infrastruktur, wie unter anderem Flughäfen noch einmal anders gesehen werden müssen. Wir müssen auch diese Gefahren sofort mitdenken."

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