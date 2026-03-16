Peeek Industry Solutions

Wie Peeek Industry Solutions Apotheken als Teil der kritischen Gesundheitsversorgung mit dreiphasigen Ersatzstromsystemen absichert

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Ahrensburg (ots)

Wenn der Strom ausfällt, steht mehr auf dem Spiel als nur Licht und Computer: Arzneimittelversorgung und Patientensicherheit hängen von stabiler Energie ab. Als wichtiger Bestandteil der Gesundheitsversorgung sind Apotheken auf eine durchgängige Betriebsfähigkeit angewiesen. Moderne, dreiphasige Ersatzstromsysteme sichern diese Versorgung. Paris Freiherr von Troschke, Geschäftsführer der Peeek Industry Solutions GmbH, entwickelt dafür normkonforme, vollautomatische Lösungen. Welche Risiken ein Stromausfall für Apotheken konkret bedeutet, was technisch dahintersteckt und welchen strategischen Nutzen moderne Lösungen bieten, verrät dieser Beitrag.

Apothekenteams tragen eine Verantwortung, die weit über die Beratung am HV-Tisch hinausgeht. Moderne Betriebe sind digitale Drehscheiben im Gesundheitswesen und sichern die Versorgung mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln, Rezepturen und Impfstoffen – zunehmend digital gesteuert. Mit jeder zusätzlichen Schnittstelle steigt die Abhängigkeit von einer stabilen Stromversorgung. Gleichzeitig wachsen Dokumentationspflichten, regulatorische Anforderungen und der wirtschaftliche Druck auf einen reibungslosen Betrieb. Ein Ausfall bedeutet daher nicht nur organisatorische Probleme, sondern potenziell Imageschäden und erhebliche finanzielle Verluste. Bereits kurze Unterbrechungen gefährden Kühlketten, IT-Systeme und die Betriebsfähigkeit. „Für Apotheken sind fortlaufende Stromausfälle gefährlich, weil nicht länger nur Betriebsabläufe ins Stocken geraten, sondern unmittelbar die Arzneimittelsicherheit und Versorgung der Patienten bedroht werden“, warnt Paris Freiherr von Troschke, Geschäftsführer der Peeek Industry Solutions GmbH.

„Die wirkungsvollste Absicherung für Apotheken gelingt mit vollautomatisierten, dreiphasigen Ersatzstromlösungen, die sich passgenau auf die Anforderungen der Gesundheitsinfrastruktur zuschneiden lassen“, fährt der Experte fort. Genau hier setzt die Expertise der Peeek Industry Solutions GmbH an: Mit Sitz in Ahrensburg und bundesweiter Projektumsetzung ist das Unternehmen auf skalierbare Ersatzstromsysteme für Apotheken spezialisiert. Im Fokus stehen technische Präzision, normkonforme Umsetzung und eine durchgängige Projektverantwortung bis zur Inbetriebnahme. „Unsere Lösungen vereinen Technik, Rechtssicherheit und Wirtschaftlichkeit – von der Planung über die Installation bis zum laufenden Betrieb aus einer Hand“, betont Paris Freiherr von Troschke. Die Grundlage bildet fundierte Expertise in Energie- und Infrastrukturlösungen sowie eine eingespielte Projektorganisation mit gesicherten Lieferketten und klaren Qualitätsstandards.

Absicherung der kritischen Gesundheitsinfrastruktur: Stromausfall als reale Bedrohung

Apotheken sind Teil der kritischen Infrastruktur und müssen ihre Versorgungssicherheit auch bei Netzausfall technisch gewährleisten. Bereits kurze Unterbrechungen können dazu führen, dass Kühlgeräte für Impfstoffe oder Betäubungsmittel ausfallen, die Arzneimittelausgabe unterbrochen wird oder digitale Abrechnungssysteme einschließlich E-Rezept nicht mehr verfügbar sind.

„Uns begegnen regelmäßig Apotheken, für die ein einzelner Stromausfall erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen und zugleich die Gesundheit von Patienten gefährden kann“, schildert Paris Freiherr von Troschke. Betroffen sind nicht nur große Filialverbünde. Auch Einzelbetriebe stehen unter wachsendem Druck, ihre strukturelle Resilienz und Versorgungssicherheit dauerhaft nachzuweisen. Die Erwartung ist klar: Versorgung muss auch in Krisensituationen funktionieren. Konventionelle, dieselbasierte Aggregate stoßen dabei zunehmend an Grenzen, etwa durch Emissionen, Lärmentwicklung, Genehmigungspflichten und verzögerte Einsatzbereitschaft.

Mit fortschreitender Digitalisierung steigen die Anforderungen zusätzlich. Stromausfallsicherungen werden damit zur unternehmerischen Absicherung – wirtschaftlich wie haftungsrechtlich.

Hightech im Einsatz: Dreiphasiger Ersatzstrom für die Apotheke

Peeek Industry Solutions setzt auf dreiphasige, batteriegestützte Systeme, die speziell für die Anforderungen im Gesundheitswesen konzipiert sind. Herzstück ist unter anderem der EcoFlow PowerOcean Plus, ein skalierbarer LFP-Batteriespeicher mit Kapazitäten zwischen 5 und 60 kWh pro Wechselrichter. In Kombination mit leistungsfähigen Hybridwechselrichtern entsteht ein belastbares Ersatzstromsystem, das auch leistungsintensive Verbraucher wie Kommissionierer oder Kühlanlagen stabil versorgt.

Im Fall eines Netzausfalls trennt sich das System VDE-konform und innerhalb von Millisekunden automatisch vom öffentlichen Netz. Das Ersatzstromsystem übernimmt anschließend die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher und ermöglicht so einen stabilen Weiterbetrieb kritischer Systeme. „Entscheidend ist, dass sensible Systeme zuverlässig weiterlaufen – Kühlketten, IT, Kassen und Scanner bleiben stabil in Betrieb“, erläutert der Experte von Peeek Industry Solutions. Eine intelligente Lastpriorisierung stellt sicher, dass kritische Verbraucher bevorzugt versorgt werden, während nachrangige Stromkreise bei Bedarf automatisch abgeschaltet werden.

Das System arbeitet unabhängig davon, ob bereits eine Photovoltaikanlage vorhanden ist. Im Regelbetrieb erfolgt die Ladung über das Stromnetz, optional lassen sich zusätzliche Komponenten wie externe Aggregate für außergewöhnlich lange Ausfälle integrieren. Digitale Monitoring-Lösungen ermöglichen zudem eine standortübergreifende Echtzeitkontrolle von Stromflüssen, Ladezuständen und Systemereignissen.

Sicherheitsarchitektur mit System: Kompetenz aus einer Hand

Der Ansatz beginnt mit einer individuellen Bedarfsanalyse. Planung, technische Auslegung, Installation und Inbetriebnahme erfolgen mit festen Ansprechpartnern und eigener Umsetzung durch geschulte Techniker. So bleibt die Qualität durchgängig kontrollierbar, Ersatzteile sind verfügbar und Erweiterungen jederzeit möglich.

Zentral ist die Einhaltung aller relevanten VDE-Normen und gesetzlichen Vorgaben. Gerade im sensiblen Umfeld einer Apotheke ist eine fachgerechte Umsetzung essenziell. „Einfache Insellösungen sind keine tragfähige Option. Haftungsrisiken und regulatorische Anforderungen machen professionelle Systeme erforderlich“, sagt er. Erfahrungen aus umfangreichen Energieprojekten, etwa im kommunalen und industriellen Bereich, fließen gezielt in die Absicherung von Apotheken ein.

Auch im laufenden Betrieb bleibt das Unternehmen Partner: Wartung, Monitoring, Software-Updates sowie ergänzende Leistungen im Energiemanagement – etwa die Integration dynamischer Stromtarife oder bestehender PV-Anlagen – sichern die langfristige Leistungsfähigkeit der Systeme.

Wirtschaftlicher Schutz und strategischer Vorteil

Für Apotheken entsteht ein klarer Mehrwert. Ein professionelles dreiphasiges Ersatzstromsystem schützt Warenbestände, sichert die Betriebsfähigkeit im Ernstfall und minimiert wirtschaftliche Risiken. Bereits ein einzelner, nicht abgefederter Stromausfall kann Schäden im fünfstelligen Bereich verursachen. Gleichzeitig stärkt nachweisbare Versorgungssicherheit die Wettbewerbsposition und das Vertrauen von Patienten.

„Wer in automatisierte Ersatzstromlösungen investiert, stärkt die eigene Resilienz und schützt Patientenversorgung wie Unternehmenssubstanz gleichermaßen“, betont Paris Freiherr von Troschke. Die Erweiterbarkeit der Systeme, hohe Betriebssicherheit und die Integration zukünftiger regulatorischer Anforderungen machen Lösungen wie den EcoFlow PowerOcean Plus zu einer langfristig tragfähigen Investition.

Das Fazit: Peeek Industry Solutions positioniert sich als spezialisierter Partner für Versorgungssicherheit im Gesundheitswesen. Mit skalierbaren, vollautomatischen Lösungen setzt das Unternehmen neue Maßstäbe beim Stromausfallschutz für Apotheken.

Sie möchten Ihre Apotheke zuverlässig gegen Stromausfälle absichern und Versorgungssicherheit langfristig gewährleisten? Dann sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Beratungsgespräch mit Paris Freiherr von Troschke und dem Team der Peeek Industry Solutions GmbH!

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