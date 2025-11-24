Peeek Industry Solutions

Peeek Industry Solutions GmbH stärkt die Unabhängigkeit von Unternehmen: Paris Freiherr von Troschke über Energieautarkie im Mittelstand

Ahrensburg (ots)

Steigende Energiekosten und Klimadruck fordern Industrie und Mittelstand. Die Peeek Industry Solutions GmbH bietet maßgeschneiderte PV-Lösungen für mehr Autarkie, stabile Energiekosten und echte Wettbewerbsvorteile – alles aus einer Hand. Welche weiteren Vorteile stromautarke Unternehmen haben und wie sie dort hinkommen, verrät der Gründer Paris Freiherr von Troschke in diesem Artikel.

Industrie- und Gewerbeunternehmen sehen sich mit stark steigenden Energiekosten konfrontiert, maßgeblich beeinflusst durch das EEG und Veränderungen in der Netzstruktur. Gleichzeitig wächst der Druck auf mittelständische Unternehmen, ihre CO₂-Bilanz zu verbessern – sowohl gesellschaftlich als auch gesetzlich. Nach dem Boom ist der Photovoltaik-Markt anspruchsvoller geworden: Qualität, Service und Transparenz sind heute entscheidend. Die Unternehmen wollen ihre Unabhängigkeit von Preisschwankungen stärken, Energiekosten durch Eigenproduktion und Speicher senken sowie langfristige Planungssicherheit gewinnen. Dabei stehen aber auch authentische Kommunikation über Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz im Fokus. „In der Praxis werden viele Projekte durch hohe Investitionskosten, bürokratische Hürden und technische Komplexität gebremst“, erklärt Paris Freiherr von Troschke, Gründer der Peeek Industry Solutions GmbH. „Wer jedoch jetzt nicht handelt, riskiert steigende Kosten, Wettbewerbsnachteile und Imageverluste.“

„Langfristig gesehen profitieren energieautarke Unternehmen nicht nur von vielfältigen Vorteilen, sondern auch von einer sicheren Perspektive“, fährt der PV-Experte fort. „Mit einem Ansatz, der auf Fairness, Transparenz und nachhaltiger Betreuung basiert, bieten wir das gesamte Dienstleistungsspektrum aus einer Hand.“ Mit ihrem Fokus auf Solartechnik hat sich die Peeek Industry Solutions GmbH als starker Partner für mittelständische Unternehmen etabliert. Von der ersten Analyse über die Planung und Beschaffung bis hin zur Installation übernimmt das Unternehmen die komplette Projektabwicklung intern. Im Anschluss bietet das Team um Paris Freiherr von Troschke eine umfassende kontinuierliche Betreuung an. Die Mission des Unternehmens ist klar: nachhaltige und zukunftssichere Energieprojekte zu realisieren, die mittelständischen Kunden durch intelligente Lösungen Wettbewerbsvorteile und mehr Energieautarkie verschaffen. Denn Energieautarkie ist heute ein echter Wendepunkt – und die Peeek Industry Solutions GmbH zeigt, wie sie in der Praxis gelingt.

Warum Energieautarkie für Unternehmen entscheidend ist – Vorteile auf einen Blick

Energieautarkie bietet für Unternehmen auf lange Sicht viele Vorteile: Kontinuierliche Einsparungen sorgen dafür, dass sich die Investition in eine PV-Anlage über die Jahre amortisiert. Gleichzeitig bietet die Netzeinspeisung überschüssiger Energie eine zusätzliche Einnahmequelle. Außerdem sorgt die Unabhängigkeit von Marktentwicklungen oder politischen Entscheidungen im Energiesektor für bessere Planbarkeit und größere unternehmerische Freiheit. Darüber hinaus ermöglicht es die frühzeitige Umstellung auf Eigenversorgung Unternehmen, nachhaltige Trends zu setzen und Marktanteile zu sichern – entscheidende Faktoren für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit“, ergänzt Paris Freiherr von Troschke. „So lassen sich auch Nachhaltigkeitszertifikate oder Klimaneutralitätsziele leichter erreichen und kommunizieren.“

Der Aufbau einer eigenen Energieinfrastruktur bewirkt zudem einen enormen Innovationsschub. Geförderte technologische Weiterentwicklung und Offenheit für neue Lösungen machen Unternehmen zu Vorreitern und Wissensträgern in ihrer Branche. Das macht sich auch auf Kundenseite bemerkbar: Energieautarke Unternehmen werden als verantwortungsbewusst und zukunftsweisend wahrgenommen – das stärkt die Kundenbindung und erleichtert die Akquise. Gleichzeitig zahlt Autarkie auf die wachsenden Nachhaltigkeitsanforderungen in der Lieferkette ein. „Eigene Energiequellen wirken wie ein Schutzschild gegen Energiekrisen, Versorgungsunterbrechungen und politische Risiken“, fasst der Gründer der Peeek Industry Solutions GmbH zusammen. „Damit sichern sich Unternehmen in einer immer volatileren Welt zusätzliche Handlungsoptionen.“

Wie die Peeek Industry Solutions GmbH Unternehmen auf dem Weg zu maximaler Energieautarkie begleitet

Mit vielseitiger Erfahrung und tiefgreifendem Know-how begleitet das Team der Peeek Industry Solutions GmbH Unternehmen auf ihrem Weg zur maximalen Autarkie. Nach einem unverbindlichen Beratungstermin beim Kunden vor Ort wird anhand des Aufmaßes ein transparentes Angebot inklusive detaillierter Projektplanung erstellt. „In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass viele Herausforderungen erst bei der Begutachtung des Zählerschranks durch einen Elektriker sichtbar werden“, verrät Paris Freiherr von Troschke. „Um versteckte Zusatzkosten zu vermeiden, prüfen wir im Vorfeld umfassend und setzen auf offene Kommunikation.“

Nach Vertragsschluss übernimmt die Peeek Industry Solutions GmbH die komplette Netzanmeldung – ein oft unterschätzter, aber zeitaufwendiger und wichtiger Schritt für die Inbetriebnahme der Solaranlage. Nach der Inbetriebnahme erhalten Kunden eine ausführliche Dokumentation, eine Liste mit Fehlercodes und direkte Ansprechpartner für alle technischen Fragen. Der Servicegedanke steht dabei im Mittelpunkt: So werden Kunden auch nach der Installation zuverlässig betreut – etwa bei Störungen, Fragen oder Anpassungswünschen. Durch die langfristige und außergewöhnliche Absicherung der Investitionen ihrer Kunden hebt sich die Peeek Industry Solutions GmbH deutlich von anderen Anbietern ab.

Neben Schnelligkeit und einer hohen Produktqualität durch die eigene Produktion von Unterkonstruktionen profitieren die Kunden der Peeek Industry Solutions GmbH auch von günstigen Preisen und einer gesicherten Ersatzteilversorgung durch einen eigenen Großhandel für PV-Komponenten. Dabei setzen Paris Freiherr von Troschke und sein Expertenteam auf bewährte Hersteller und erweitern ihr Sortiment laufend um aktuelle Innovationen. „Wir beobachten den Markt kontinuierlich, um unseren Kunden stets die modernsten und zuverlässigsten Lösungen anbieten zu können“, sagt Paris Freiherr von Troschke. „Unser Ziel ist es, basierend auf neuesten Technologien nicht nur nachhaltige, sondern auch zukunftssichere Photovoltaik-Lösungen zu entwickeln.“

Original-Content von: Peeek Industry Solutions, übermittelt durch news aktuell