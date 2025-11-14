ZDF

Besinnung, Umkehr und Gnade: ZDF-Programm zum Buß- und Bettag

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Der Lebenshof für Tiere in Wietstock setzt sich dafür ein, verlassene und misshandelte Tiere zu retten und ihnen ein würdiges Leben zu ermöglichen. "Leben ist mehr!" besucht den Gnadenhof am Buß- und Bettag, Mittwoch, 19. November 2025, 17.45 Uhr. Der Film "Gnade hat ein Zuhause" von Nathalie Suthor ist am Sendetag ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.

"Wir wollen ein Ort für alle sein und den Tieren mit Respekt begegnen", sagt David Rotter, der den Hof gemeinsam mit Peter Rotter leitet. Das Paar gibt den Tieren eine letzte Zuflucht auf dem Hof in Mecklenburg-Vorpommern. David und Peter Rotter laden Schulgruppen und andere Interessierte ein, den Hof zu besuchen, eine Patenschaft zu übernehmen oder ehrenamtlich auf dem Hof zu helfen. Getragen wird der Hof von Spenden, Patenschaften und ehrenamtlichem Engagement.

Die örtliche Pastorin Susanne Leder unterstützt die Initiative der beiden. "Der Buß- und Bettag steht für Besinnung, Umkehr und Gnade." In diesem Sinne handelt die evangelische Gemeinschaft vor Ort gemeinsam mit dem Lebenshof.

Kontakt

Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 – 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 – 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download ("Leben ist mehr!") (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.

Weitere Informationen

- ZDF-Streaming: "Leben ist mehr!"

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell