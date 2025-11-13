ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 47/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte: Montag, 17. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein silbernes Necessaire, eine Fahrschule von Schuco, einen Adelsbrief, ein Armband aus Gold und ein Tintenfass. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 20. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Gold-Trauringe, 18 Gläser, ein Glaswerbeschild, ein Weißgoldarmband, eine Krokodil-Lokomotive von Märklin und eine Keramikfigur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 18. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Zuckerdose, einen Sitzstock, ein Gemälde von Carl Saltzmann, einen Ring, zwei Tucano-Kinderzimmerleuchten und eine japanische Bronzefigur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 19. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren Obstbesteck, eine Fliese, eine Büste, ein Smaragdschmuck-Set, zwei Quartette und zwei Globen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 21. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Schalenträger, eine Diamantbrosche, ein Standrohr zur Löschwasserförderung, ein Carnival-Glas, eine Armspange und drei Spielfahrzeuge. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

