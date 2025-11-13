PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
PW 47/25
15.05 Uhr
Bares für Rares

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte: 

Montag, 17. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein silbernes Necessaire, eine Fahrschule von Schuco, einen Adelsbrief, ein Armband aus Gold und ein Tintenfass. 

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Donnerstag, 20. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Gold-Trauringe, 18 Gläser, ein Glaswerbeschild, ein Weißgoldarmband, eine Krokodil-Lokomotive von Märklin und eine Keramikfigur. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Gold-Trauringe, 18 Gläser, ein Glaswerbeschild, ein Weißgoldarmband, eine Krokodil-Lokomotive von Märklin und eine Keramikfigur.



Dienstag, 18. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Zuckerdose, einen Sitzstock, ein Gemälde von Carl Saltzmann, einen Ring, zwei Tucano-Kinderzimmerleuchten und eine japanische Bronzefigur. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Zuckerdose, einen Sitzstock, ein Gemälde von Carl Saltzmann, einen Ring, zwei Tucano-Kinderzimmerleuchten und eine japanische Bronzefigur.


Mittwoch, 19. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren Obstbesteck, eine Fliese, eine Büste, ein Smaragdschmuck-Set, zwei Quartette und zwei Globen. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren Obstbesteck, eine Fliese, eine Büste, ein Smaragdschmuck-Set, zwei Quartette und zwei Globen.


Freitag, 21. November 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Schalenträger, eine Diamantbrosche, ein Standrohr zur Löschwasserförderung, ein Carnival-Glas, eine Armspange und drei Spielfahrzeuge. 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Schalenträger, eine Diamantbrosche, ein Standrohr zur Löschwasserförderung, ein Carnival-Glas, eine Armspange und drei Spielfahrzeuge.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

