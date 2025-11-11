PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25

Fr., 5.12.

Bitte geänderten Programmablauf beachten:

15.45     sportstudio live
          Biathlon-Weltcup 
          7,5 km Sprint Frauen

17.25     Biathlon Nation   (VPS 17.30)
          Ein Team. Eine Mission.

17.55     sportstudio live   (fub/HD/UT)
          FIFA WM 2026
          Gruppenauslosung
          Übertragung aus Washington
          Kommentator: Oliver Schmidt
          Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

19.35     heute   (VPS 19.00)

19.55     Wetter   (VPS 19.20)

20.00     sportstudio live   (fub/HD/UT)
          FIFA WM 2026
          Gruppenauslosung
          Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
          Experte: Hanno Balitsch

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)


Die Serie "SOKO Wien" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:

12.12.2025     Eine Nacht in Zwentendorf
19.12.2025     Blaulichtmilieu
02.01.2026     Der letzte Tanz


Die Serie "Bettys Diagnose" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:

12.12.2025     Halbe Wahrheiten
19.12.2025     In den Sternen
02.01.2026     Ein schlimmer Fehler
















Woche 51/25

Mo., 15.12.

22.15     Montagskino im ZDF
          Der Gesang der Flusskrebse
          Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:
          Tate Walker           Taylor John Smith

          Bitte streichen: John Taylor

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

