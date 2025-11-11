ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25 Fr., 5.12. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 15.45 sportstudio live Biathlon-Weltcup 7,5 km Sprint Frauen 17.25 Biathlon Nation (VPS 17.30) Ein Team. Eine Mission. 17.55 sportstudio live (fub/HD/UT) FIFA WM 2026 Gruppenauslosung Übertragung aus Washington Kommentator: Oliver Schmidt Moderation: Katrin Müller-Hohenstein 19.35 heute (VPS 19.00) 19.55 Wetter (VPS 19.20) 20.00 sportstudio live (fub/HD/UT) FIFA WM 2026 Gruppenauslosung Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Experte: Hanno Balitsch (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "SOKO Wien" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt: 12.12.2025 Eine Nacht in Zwentendorf 19.12.2025 Blaulichtmilieu 02.01.2026 Der letzte Tanz Die Serie "Bettys Diagnose" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt: 12.12.2025 Halbe Wahrheiten 19.12.2025 In den Sternen 02.01.2026 Ein schlimmer Fehler Woche 51/25 Mo., 15.12. 22.15 Montagskino im ZDF Der Gesang der Flusskrebse Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten: Tate Walker Taylor John Smith Bitte streichen: John Taylor

