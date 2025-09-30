MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR entsendet Torben Lehning als Korrespondent ins ARD-Hauptstadtstudio

Torben Lehning verstärkt zum 1. Oktober 2025 als Korrespondent das Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Er wird vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) dorthin entsandt.

MDR-Chefredakteurin Christin Bohmann: „Torben Lehning steht für exzellente journalistische Arbeit, analytische Schärfe und ein feines Gespür für politische Entwicklungen. Mit seinem Teamgeist und seiner Leidenschaft für den Journalismus hat er viele Jahre für den MDR seine Qualitäten bewiesen. Ich freue mich sehr, dass er nun das ARD-Hauptstadtstudio verstärkt und wir hier von seiner Expertise profitieren.“

Nach dem Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaften in Jena und Berlin und einem Redaktionsvolontariat beim MDR war Lehning Landeskorrespondent bei MDR Sachsen und dort unter anderem zuständig für die Landtagsberichterstattung. Seit 2021 arbeitet der 34-Jährige für MDR Aktuell aus Berlin. Sein Schwerpunkt liegt auf politischen Analysen zum Rechtsextremismus, zum Umgang mit der AfD sowie zur Bundes- und Innenpolitik.

Ab 1. Oktober 2025 berichtet Lehning für Tagesschau, tagesschau24, „Tagesthemen“, den „Bericht aus Berlin“ sowie für das ARD-Morgen- und „Mittagsmagazin“.

