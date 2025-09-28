MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Erfolgreiche MDR-Premiere in Thüringen: Nitschareuth feiert Erntedank mit „Hol dir deine Show!“

Nitschareuth (ots)

Stefanie Hertel und die Band Brezel Brass eröffneten am Freitagabend die Premiere von „Hol dir deine Show“ in Thüringen. Der MDR verwandelte das im historischen Ortskern von Nitschareuth gelegene Bauernmuseum in eine große Kulisse für Stars, regionale Talente und gelebte Dorfgemeinschaft.

Es folgten energiegeladene Auftritte des Popschlager-Duos Neonlicht, von Sängerin Lena Marie Engel sowie More than words. Auch regionale Künstlerinnen und Künstler wie Ralf Dietsch und Felix Ruddat sowie die elfjährige Mäxine Töpel aus Greiz standen im Rampenlicht – ein klares Signal, dass „Hol dir deine Show!“ nicht nur Unterhaltung, sondern auch Heimatgeschichten weit über die Region hinaus erlebbar macht.

Den ganzen Tag über war das Dorf im Ausnahmezustand. Ab 16 Uhr meldete sich „MDR um vier – Der starke Osten“ live aus Nitschareuth. Moderator Peter Imhof wagte sich an die Kletterwand, probierte Thüringer Spezialitäten mit Sterneköchin Lisa Angermann und sprach mit zahlreichen Gästen. Parallel öffnete das MDR-Dialoghaus seine Türen, wo MDR-Reporterinnen und MDR-Redakteure aus Thüringen den Austausch mit den Menschen suchten. Auch das Team vom MDR Garten war vor Ort und gab den Gästen Tipps rund ums Grüne.

„Unsere Show lebt von der Nähe zu den Menschen. Regionalität und Dialog sind das Herzstück des MDR. Deshalb holen wir die Geschichten dorthin, wo sie entstehen – mitten ins Dorf“, erklärte Redaktionsleiterin Ines Keilholz.

Beteiligt waren auch die Vereine des Ortes – von der Freiwilligen Feuerwehr über den Schützenverein bis hin zum Heimatmuseum. Damit wurde Nitschareuth für einen Tag zum Zentrum einer Show, die auf Dialog setzt und regionale Vielfalt in den Fokus stellt. Alle Beiträge aus Nitschareuth sind in der ARD Mediathek abrufbar.

Die Reihe geht weiter: Nächster Halt ist am 24. Oktober Neustadt/Harztor (Landkreis Nordhausen) mit den Moderatoren Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof. Neustadt und die knapp 1.200 Einwohnerinnen und Einwohner feiern an dem Wochenende zum ersten Mal ein Oktoberfest mit einer eigenen Kirmes. „MDR um vier – der starke Osten“ und „Hol dir deine Show!“ geben den Startschuss für das Event im Ort.

