SWR - Südwestrundfunk

"SWR1 Musikclub" auf neuem Level

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

SWR1 Baden-Württemberg und SWR1 Rheinland-Pfalz gestalten ab 22. April 2025 die Sendestrecke von 20 bis 24 Uhr gemeinsam

Mit gebündelten Energien startet der "SWR1 Musikclub" in den Frühling. Ab 22. April 2025 gibt es eine neue vierstündige Sendestrecke von 20 bis 24 Uhr, gemeinsam gestaltet von SWR1 Baden-Württemberg und SWR1 Rheinland-Pfalz. Ob Rock, Deutsch, 80er, 90er, Country, Soul oder Party: Von Montag bis Sonntag bietet die Sendung täglich einen anderen Musikstil. Das live moderierte Abendprogramm von 20 bis 24 Uhr bietet neben Talks, Hits und Storys das geballte Musikwissen zweier Redaktionsteams. Die Sendestrecke wird für die ARD Audiothek aufbereitet und ist ab 22. April abrufbar.

Synergien nutzen, Vielfalt schaffen

Die neue Sendestrecke des "SWR1 Musikclub" von Montag bis Sonntag bietet hochwertig kuratierte Musikformate und das Beste von den Macherinnen und Machern der "SWR1 Meilensteine". SWR1 BW setzt schon mehrere Jahre auf diese Genre-Sendungen am Abend. "Mit dieser Kooperation schaffen wir ein einzigartiges Hörerlebnis, das den Charakter unserer Programme bewahrt und gleichzeitig Synergien innerhalb der ARD nutzt", sagt SWR1 BW Programmchefin Regina Beck. "Unser Ziel ist es, Hörerinnen und Hörern jetzt in der Kooperation mit SWR1 RP einen Abend zu bieten, der nicht nur unterhält, sondern im besten Sinne Musikliebhaber anspricht und durch breites Wissen inspiriert." Durch die Kräftebündelung der Musikclub-Erfahrung und der musikjournalistischen Exzellenz durch erfolgreiche Formate wie SWR1 Hits und Storys oder das radiopreisnominierte Podcast-Format "SWR1 Meilensteine" entsteht nicht nur eine einzigartige Musikshow, sondern können in Zukunft ergänzend mehr Podcasts und digitale Formate entwickelt werden.

Fester Bestandteil des ARD Abendprogramms und der ARD Audiothek

Ein zentrales Element der neuen Programmstruktur ist die Verfügbarkeit auf digitalen Plattformen. "Wir denken Radio längst über das klassische Live-Programm hinaus. Die Inhalte werden für die ARD Audiothek aufbereitet, sodass unsere Hörerinnen und Hörer jederzeit auf ihre Lieblingssendungen zugreifen können", erklärt der Programmchef von SWR1 RP, Roland Welling. "Diese Kooperation zeigt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können", betonen die beiden SWR1 Programmchefs. Unsere Hörerinnen und Hörer können sich auf spannende Entdeckungen und ein inspirierendes Musikerlebnis freuen."

Der Musikclub Goldies (bisher immer donnerstags in SWR1 BW) läuft ab dem 22.4.2025 im Abendprogramm von SWR4, immer dienstags und donnerstags von 20 bis 23 Uhr unter dem Titel "SWR4 Goldies - Die Barbara Scherrer-Show".

"SWR1 Musikclub"

In der ARD Audiothekab 22. April 2025

In SWR1 oder auf SWR1.de von Montag bis Sonntag von 20 bis 24 Uhr mit täglich wechselnden Musikstilen:

Montag: "Musikclub 80er"

Dienstag: "Musikclub Deutsch"

Mittwoch: "Musikclub Country"

Donnerstag: "Musikclub Rock"

Freitag: "Musikclub 90er"

Samstag: "Musikclub Party"

Sonntag: "Musikclub Soul"

Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell