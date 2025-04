SWR - Südwestrundfunk

Ehrenamt im Hospiz: Die Zeitschenkerin

Doku-Porträt aus der Reihe "Echtes Leben" / ab sofort verfügbar in der ARD Mediathek und am 16. April 2025 um 23:35 Uhr im Ersten

Als ehrenamtliche Sterbebegleiterin schenkt die junge Katharina todkranken Menschen ihre Zeit. Doch das Leben der Psychologiestudentin ist im Umbruch: Masterabschluss, Umzug, erster Job. Wird sie genug Kraft und Zeit finden, weiterhin andere Menschen an ihrem Lebensende zu begleiten? Die 30-minütige Doku aus der Reihe "Echtes Leben" ist ab dem 15. April 2025 in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 16. April 2024 um 23:35 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die 25-jährige Katharina hat ein Ehrenamt, das nur wenige in ihrem Alter teilen. Sie schenkt als Sterbebegleiterin todkranken Menschen ihre Zeit. Nach der Schule erfährt sie durch einen Zeitungsartikel, dass im Hospiz Personen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gesucht werden - zuvor war ihr nicht bewusst, dass solche Orte des Sterbens überhaupt existieren. Sie erlebt, wie sich ihr "Mindset", wie sie selbst sagt, völlig ändert. Die Einser-Schülerin erkennt, dass es neben Lernen und Leistung auch andere Dinge gibt, die wichtig im Leben sind. Dieses Jahr prägt sie und sie entschließt sich dazu, dass ab jetzt der Tod ein fester Bestandteil ihres Lebens wird.

Im Hospiz spielt das Leben eine wichtige Rolle

Das Leben der Psychologiestudentin ist gerade im Umbruch: Sie steht kurz vor der Abgabe ihrer Masterarbeit, wird zuerst zurück zu ihren Eltern und dann in die erste eigene Wohnung ziehen, um eine zeitintensive Ausbildung zur Psychotherapeutin anzutreten. Ihr Ehrenamt tritt zurück. Doch ihr fehlen die Gespräche mit den todkranken Menschen. Wird sie in ihrem neuen Alltag zwischen Leistungsdruck und Leidenschaft genug Kraft und Zeit finden, um weiterhin Menschen an ihrem Lebensende zu begleiten?

