ZDF

ZDF zeigt Dokumentarfilm über den Missbrauchsskandal von Korntal

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Korntal in Baden-Württemberg ist Schauplatz eines der größten Missbrauchsskandale der evangelischen Kirche in Deutschland. Ab den 1950er-Jahren wurden in den dortigen Heimen der pietistischen Brüdergemeinde unzählige Kinder missbraucht; sie erlitten körperliche Züchtigung und sexualisierte Gewalt. 2013 wurden die Vorgänge öffentlich. In dem Dokumentarfilm "Die Kinder aus Korntal" erzählen sechs Betroffene von ihren Erlebnissen. Das ZDF, Redaktion "Das kleine Fernsehspiel", zeigt den Film anlässlich des Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt (18. November 2025). Zu sehen im ZDF-Streaming-Portal ab Freitag, 14. November 2025, 10.00 Uhr, und im ZDF am Montag, 17. November 2025, 1.35 Uhr.

Schätzungsweise 150 ehemalige Kinder aus den Heimen der pietistischen Brüdergemeinde sind seit 2013 mit den Gewalterfahrungen, die sie in den Kinderheimen in Korntal machen mussten, an die Öffentlichkeit getreten. Der Ort und die Gemeindemitglieder reagierten lange mit Zweifeln und Ablehnung auf die Vorwürfe. 2018 präsentierte die Brüdergemeinde einen Aufklärungsbericht über die mittlerweile verjährten Vorgänge, in dem 81 Täter und Täterinnen, davon mehrere Intensivtäter, teilweise anonymisiert genannt werden. Viele Betroffene kämpfen nach wie vor um Gehör, Anerkennung und Respekt. Der Aufarbeitungsprozess selbst und die Entschädigungssummen für die Opfer sorgen weiterhin für Diskussionen.

Filmemacherin Julia Charakter: "Mein Ziel war es, den Überlebenden Gehör zu verschaffen. Man muss ihnen keine Stimme geben – sie haben längst eine. Der Film bietet die Möglichkeit, ihnen zuzuhören."

Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - "Die Kinder aus Korntal" als Preview (nach Log-in) im ZDF-Presseportal - Infos zu "Die Kinder aus Korntal" im ZDF-Presseportal

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell