Fußball: WM-Qualifikationsspiel Deutschland – Slowakei live im ZDF

Zum Abschluss der Qualifikation für die FIFA WM 2026 empfängt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag, 17. November 2025, das Team der Slowakei zur entscheidenden Partie um den Sieg in der Qualifikations-Gruppe A – live zu sehen im ZDF. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20.15 Uhr zu einem dreieinhalbstündigen "sportstudio live"-Abend mit Finalcharakter: Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Im Hinspiel in der Slowakei missglückte dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann der Start in die WM-Qualifikation. Mit der 2:0-Niederlage in Bratislava hatte Deutschland erstmals auswärts ein WM-Qualifikationsspiel verloren. Zum Abschluss der WM-Qualifikationspartien in Gruppe A steht nun im Rückspiel der Kampf um den Gruppensieg im Fokus: Nach vier Qualifikationsspielen führt Deutschland aktuell die Gruppe an, die Slowakei folgt punktgleich auf Platz 2. Der Gruppenzweite hat im März 2026 noch die Chance, über die Playoffs mit 16 Mannschaften eines der letzten vier WM-Tickets zu erspielen.

Der Anstoß für die finale WM-Qualifikationspartie Deutschland – Slowakei erfolgt in der Leipziger Arena um 20.45 Uhr. Als Kommentator ist dann Oliver Schmidt am ZDF-Mikrofon. Bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein bringen vor und nach dem Spiel die ZDF-Fußball-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker ihre Nationalmannschafts-Kenntnisse ein. Für Interviews im Stadionrund sind Amelie Stiefvatter und Boris Büchler im Einsatz.

Weitere WM-Qualifikationsspiele in der Zusammenfassung

Nach dem deutschen Spiel hat "sportstudio live" bis 23.45 Uhr noch mehr WM-Qualifikationsentscheidungen im Programm: Das Parallelspiel in der deutschen WM-Qualifikationsgruppe A zwischen Nordirland und Luxemburg ist anschließend ebenso in der Zusammenfassung zu sehen wie die Spiele Malta – Polen, Montenegro – Kroatien, Niederlande – Litauen und Tschechien – Gibraltar.

Mainz, 10. November 2025

