ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 47/25

Mainz (ots)

Woche 47/25

Fr., 21.11.

Bitte geänderten Programmablauf ab 1.10 Uhr beachten:

 1.10     A Very Royal Scandal   (VPS 1.09/HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)
          Ein Trojanisches Pferd

          Emily Maitlis 	Ruth Wilson 
          Prinz Andrew 	Michael Sheen 
          Sarah Ferguson 	Claire Rushbrook 
          Stewart Maclean 	Éanna Hardwicke 
          Amanda Thirsk 	Joanna Scanlan 
          Sir Edward Young 	Alex Jennings 
          Sam McAlister 	Clare Calbraith 
          Esme Wren 	Lydia Leonard 
          Prinzessin Beatrice 	Honor Swinton Byrne 
          Prinzessin Eugenie 	Sofia Oxenham 

          Schnitt: Mark Davis
          Musik: Adrian Johnston
          Kamera: Felix Wiedemann
          Buch: Jeremy Brock
          nach dem Roman von Emily Maitlis
          Regie: Julian Jarrold
          Großbritannien 2024
          Im Streaming: 22. November 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2025
          Free-TV-Premiere

 2.10     A Very Royal Scandal   (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)
          Vor laufender Kamera

          Emily Maitlis 	Ruth Wilson 
          Prinz Andrew 	Michael Sheen 
          Sarah Ferguson 	Claire Rushbrook 
          Stewart Maclean 	Éanna Hardwicke 
          Amanda Thirsk 	Joanna Scanlan 
          Sir Edward Young 	Alex Jennings 
          Sam McAlister 	Clare Calbraith 
          Esme Wren 	Lydia Leonard 
          Prinzessin Beatrice 	Honor Swinton Byrne 
          Prinzessin Eugenie 	Sofia Oxenham 

          Schnitt: Mark Davis
          Musik: Adrian Johnston
          Kamera: Felix Wiedemann
          Buch: Jeremy Brock
          nach dem Roman von Emily Maitlis
          Regie: Julian Jarrold
          Großbritannien 2024
          Im Streaming: 22. November 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2025
          Free-TV-Premiere

_____________________________







zu Fr., 21.11.

 3.10     A Very Royal Scandal   (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)
          Die Stille nach dem Schuss

          Emily Maitlis 	Ruth Wilson 
          Prinz Andrew 	Michael Sheen 
          Sarah Ferguson 	Claire Rushbrook 
          Stewart Maclean 	Éanna Hardwicke 
          Amanda Thirsk 	Joanna Scanlan 
          Sir Edward Young 	Alex Jennings 
          Sam McAlister 	Clare Calbraith 
          Esme Wren 	Lydia Leonard 
          Prinzessin Beatrice 	Honor Swinton Byrne 
          Prinzessin Eugenie 	Sofia Oxenham 

          Schnitt: Mark Davis
          Musik: Adrian Johnston
          Kamera: Felix Wiedemann
          Buch: Jeremy Brock
          nach dem Roman von Emily Maitlis
          Regie: Julian Jarrold
          Großbritannien 2024
          Im Streaming: 22. November 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2025
          Free-TV-Premiere

 4.10     Terra X   (VPS 1.55)
          Expedition Anden

 4.55-    hallo deutschland
 5.30

("Ein Taxi zur Bescherung" verschiebt sich auf So. 23.11.2025, 3.40 Uhr.
"Terra X History: Rechte Frauen - Weiblich, national, radikal" sowie
"Terra X: Das Uhrwerk des Lebens" entfallen.)



Woche 48/25

So., 23.11.

Bitte geänderten Programmablauf ab 3.40 Uhr beachten:

 3.40     Ein Taxi zur Bescherung   (VPS 3.39)
          (Text und weitere Angaben s. Fr., 21.11.2025, 3.25 Uhr)

 5.10-    Bares für Rares – Händlerstücke   (VPS 3.40)
 5.30

("Terra Xplore: Krieg, Krise, Katastrophe – bist du vorbereitet?" sowie
"ZDF.reportage: Dresden Prohlis" entfallen.)


 


Woche 49/25

Mi., 3.12.

Bitte nochmalige Änderung ab 0.45 Uhr beachten:

 0.45     auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz Assads 

 1.15     Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr 

 1.40     Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr 

 2.00     Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr 

 2.30     Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr 

 2.55     Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr 

 3.25     plan b: Ackern gegen den Klimawandel 

 3.55     plan b: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft 

 4.25     Quinoa – Genuss mit Beigeschmack   (VPS 4.24/HD/UT)
          Film von Ronja Bachofer und Henning Rütten 
          (vom 20.7.2025)
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 18. Juli 2025, 08.30 Uhr bis 18. Juli 2030

 4.55-    Bares für Rares – Händlerstücke 
 5.30

("heute journal update" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

