Effektive Lead-Strategien für KMU von Leadmagneten: Exklusiv-Lead vs. Multi-Lead

Fürstenfeldbruck (ots)

Leads sind die Währung des modernen Vertriebs. Doch welche Strategie eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen am besten? Patrick Gessner, Experte für Lead-Generierung, beleuchtet die Unterschiede zwischen Exklusiv- und Multi-Leads. Dieser Beitrag bietet eine fundierte Entscheidungshilfe, abgestimmt auf das Budget und die Vertriebsstärke der Unternehmen.

In der Welt des Vertriebs spielt die Generierung von Leads eine entscheidende Rolle. Für viele kleine und mittlere Unternehmen stellt sich vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen und eines hohen Erfolgsdrucks die Frage, welche Lead-Strategie am vielversprechendsten ist. Exklusiv-Leads bieten den Vorteil einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit und einem stärkeren Vertrauen der Interessenten, da der Wettbewerb reduziert wird. „Nicht jeder Lead ist gleich wertvoll“, erklärt Patrick Gessner, Gründer von Leadmagneten.

„Die richtige Lead-Strategie ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren Positionierung und realistischer Selbsteinschätzung“, sagt Patrick Gessner, Experte für Lead-Generierung und Gründer von Leadmagneten. Exklusiv-Leads bieten dabei vor allem Qualität und eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit, während Multi-Leads auf Volumen und Schnelligkeit setzen. Welche Strategie besser passt, hängt maßgeblich von der Vertriebsstruktur, dem Budget und der Marktpositionierung des Unternehmens ab.

Exklusiv-Leads: Wann lohnt sich der Fokus auf Qualität statt Quantität?

Exklusiv-Leads werden nur an einen Anbieter verkauft – der Interessent hat also nur Kontakt zu einem Unternehmen. Das reduziert den Wettbewerbsdruck, stärkt das Vertrauen im Erstgespräch und erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit deutlich. Für viele kleine und mittlere Unternehmen mit begrenztem Vertriebsteam und klarem Qualitätsanspruch ist das ein entscheidender Vorteil. Gerade im PV-Vertrieb, wo mehrere Anbieter oft gleichzeitig um denselben Lead werben, sorgt diese Exklusivität für mehr Ruhe im Verkaufsprozess und weniger Preisdruck. Patrick Gessner, Gründer von Leadmagneten, bringt es auf den Punkt: „Nicht jeder Lead ist gleich wertvoll.“

Zwar sind Exklusiv-Leads teurer in der Beschaffung, doch sie ermöglichen eine gezielte, planbare Bearbeitung – vorausgesetzt, der Vertrieb ist gut aufgestellt. Unternehmen, die auf Qualität, Image und eine nachhaltige Kundenbindung setzen, profitieren hier besonders. Für Gessner ist klar: Wer einen strukturierten Vertriebsprozess hat, erzielt mit exklusiven Leads langfristig den besseren ROI – gerade dann, wenn nicht Masse, sondern echte Abschlusschancen im Fokus stehen.

Multi-Leads: Für wen lohnt sich der Weg über Masse und Geschwindigkeit?

Multi-Leads werden an mehrere Anbieter gleichzeitig verkauft und sind deutlich günstiger in der Beschaffung. Sie ermöglichen es Unternehmen, schnell viele Kontakte zu generieren – ein klarer Vorteil für Start-ups, wachstumsorientierte KMU oder Firmen mit großen, leistungsstarken Vertriebsteams. Voraussetzung ist ein schneller und strukturierter Nachfassprozess, denn bei mehreren Anbietern entscheidet oft der Erstkontakt über den Erfolg. Wer hier nicht sofort reagiert, verliert.

Doch das hohe Volumen hat seinen Preis: Die Abschlussquoten sind in der Regel niedriger, Interessenten fühlen sich schnell bedrängt, und die Leadqualität leidet. Auch das Markenimage kann durch aggressive Kontaktversuche negativ beeinflusst werden. Patrick Gessner von Leadmagneten warnt daher vor einer blinden Fokussierung auf Masse: Multi-Leads können funktionieren – aber nur, wenn der Vertrieb entsprechend aufgestellt ist und mit Tempo, System und klarer Kommunikation arbeitet.

Lead-Strategie mit Weitblick: Wie finden Unternehmen den passenden Ansatz?

Die Entscheidung zwischen Exklusiv- und Multi-Leads ist selten eine klare Entweder-oder-Frage. Vielmehr hängt die passende Strategie von Faktoren wie Budget, Vertriebsstärke, Zielmarkt und Unternehmenspositionierung ab. Während Exklusiv-Leads planbare Qualität bieten, ermöglichen Multi-Leads schnelles Volumen – beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Entscheidend ist, dass Unternehmen ihre Lead-Strategie nicht dem Zufall überlassen, sondern regelmäßig hinterfragen und anpassen.

„Unternehmen sollten ihre Leadstrategie regelmäßig prüfen und bewusst entscheiden, statt blind auf Masse zu setzen“, rät Patrick Gessner, Gründer von Leadmagneten. Er empfiehlt, die Wahl der Leadart als strategische Entscheidung zu begreifen – im Einklang mit den eigenen Vertriebsressourcen, Marktambitionen und dem Anspruch an Kundenkontakt und Markenwirkung. Nur so lässt sich langfristig erfolgreich und effizient arbeiten.

Fazit: Die richtige Lead-Strategie richtet sich nach individuellen Stärken und Zielen

Ob Exklusiv- oder Multi-Leads – die beste Wahl hängt von der Vertriebsstärke, dem verfügbaren Budget und der Marktpositionierung des Unternehmens ab. Während Exklusiv-Leads mit Qualität und Vertrauen punkten, bieten Multi-Leads Skalierung und Geschwindigkeit. Beide Strategien haben ihre Daseinsberechtigung und sollten nicht isoliert, sondern als flexible Bausteine einer ganzheitlichen Vertriebsstrategie genutzt werden. Nur wer seine Leadstrategie regelmäßig überprüft und bewusst anpasst, kann nachhaltig erfolgreich wachsen.

