Leadmagneten: Als unverzichtbarer Partner für die Solarbranche auch 2025 wieder auf der Intersolar Europe vertreten

In Zeiten verschärften Wettbewerbs gewinnt die Generierung hochwertiger Kundenanfragen für PV-Unternehmen zunehmend an Relevanz. Als Gründer und Geschäftsführer von Leadmagneten liefert Patrick Gessner nicht nur qualifizierte Leads für vertriebsintensive Produkte, sondern auch den Rundum-Service für nachhaltiges Wachstum. Im Mai sind der Experte und sein Team erneut auf der Intersolar Europe in Halle A4, Stand 357 vertreten und zeigen Interessenten, welche Vertriebserfolge durch die Zusammenarbeit mit Leadmagneten möglich sind.

Die PV-Branche ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Modulherstellung über die Planung und Installation der Solaranlagen bis hin zu Marketing und Kundengewinnung trägt jeder auf seine Weise zur Weiterentwicklung und Verbreitung von Solarenergie bei. Fachmessen, wie die Intersolar Europe, bieten hierbei eine zentrale Plattform, auf der sich alle Beteiligten treffen, austauschen und vernetzen können. Hier werden nicht nur neueste Technologien und Innovationen präsentiert, sondern auch strategische Partnerschaften geknüpft und die wichtigsten Themen diskutiert. Besonders präsent dabei: Weil unter den Anbietern von PV-Anlagen ein hoher Wettbewerbsdruck herrscht, ist die Lead-Gewinnung für Solarteure zum bedeutenden Baustein nachhaltiger Zukunftsstrategien geworden.

„Die Solarbranche ist hart umkämpft, denn viele Anbieter konkurrieren um dieselbe Zielgruppe“, betont Patrick Gessner, Gründer und Geschäftsführer von Leadmagneten. „Durch effektive Lead-Gewinnung können Unternehmen kontinuierlich neue potenzielle Kunden ansprechen und sich damit einen bedeutenden Vorsprung verschaffen – darauf wollen wir als Aussteller auf der Intersolar Europe aufmerksam machen.“ Mit seiner Agentur Leadmagneten hat sich Patrick Gessner auf die Generierung von Leads für vertriebsintensive Produkte, wie Photovoltaikanlagen, Immobilien und Kapitalanlagen, spezialisiert. Neben hochwertigen und vorqualifizierten Leads aus laufenden Kampagnen bieten der Experte und sein Team auch maßgeschneiderte Werbekampagnen an. Mit effektivem Lead-Management ermöglichen sie es ihren Kunden dabei, ihre Vertriebsressourcen besser zu nutzen und die Abschlussraten zu erhöhen.

Leadmagneten auf der Intersolar Europe: Wertvoller Wettbewerbsvorteil für Solaranbieter durch qualifizierte Kundenanfragen

Als weltweit führende Messe für die Solarwirtschaft spiegelt die Intersolar Europe die enorme Marktdynamik der Solarbranche wider. Unter dem Motto „Connecting Solar Business“ vernetzt die Fachmesse seit über 30 Jahren die maßgebenden Akteure. Auch in diesem Jahr wird sie wieder im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, stattfinden und vom 7. Bis zum 9. Mai zahlreiche Menschen nach München locken: Insgesamt werden über 110.000 Besucher erwartet. Neben den über 3.000 Ausstellern von The smarter E Europe und etwa 1.800 Anbietern von Produkten und Services aus dem Bereich Solarenergie erwarten die Messebesucher auf einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern auch rund 1.450 Aussteller der Intersolar Europe.

Konferenzen, Foren und Workshops bieten Besuchern, Ausstellern und Partnern die Möglichkeit, aktuelle Trends, Entwicklungen, Geschäftsmodelle sowie Visionen und zukunftsweisende Konzepte rund um die Solarwirtschaft zu diskutieren. „Getrieben durch Technik, Politik, Gesellschaft und Wirtschaftlichkeit befindet sich die Solarbranche klar auf Wachstumskurs“, verrät Patrick Gessner, der mit seinem Team von Leadmagneten in Halle A4, Stand 357 zu finden sein wird. „Für die Unternehmen der Branche ist die Lead-Gewinnung der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum und Umsatz. Wer hier strategisch und datenbasiert vorgeht, verschafft sich entscheidende Vorteile im Markt.“ Weit über 100 Kunden vertrauen bereits auf die Expertise seiner Agentur und profitieren von einer gleichermaßen unkomplizierten wie verlässlichen Neukundengewinnung, die ihre internen Kapazitäten nicht belastet.

Patrick Gessner: Unverzichtbarer Partner für die Solarbranche

Zu den Kunden von Leadmagneten zählen sowohl Unternehmen, die eigene Kundenanfragen generieren und zusätzliche Leads kaufen, um ihre Umsätze zu skalieren, als auch solche, die den Bereich der Lead-Generierung komplett ausgelagert haben. Basierend auf individuellen Bedarfsanalysen bieten Patrick Gessner und sein Team passende Online-Kampagnen zur effektiven Lead-Gewinnung an. „Wir unterscheiden dabei zwischen bundesweiten und geografisch begrenzten, regionalen Kampagnen, um die Werbebudgets effizient zu nutzen und die spezifische Zielgruppe des Kunden gezielt zu erreichen“, erklärt der Experte. Um das Angebot der Agentur flexibel in ihre Vertriebsstrategie zu integrieren, können sich die Solarunternehmen dann zwischen der Vermittlung exklusiver Leads und Multi-Leads, die an bis zu drei Anbieter vermittelt werden, entscheiden. Dank telefonischer Vorqualifizierung konvertieren die Kundenanfragen mit einer hohen Quote.

Die komplette Einrichtung und Verwaltung der Werbekampagnen im Account des Kunden gehören dabei ebenso zum Dienstleistungsangebot von Leadmagneten wie flexible Betreuungszeiträume. Nach über zehn Jahren am Markt und mit einer beeindruckenden Kapazität von über 300 generierten Leads am Tag gilt die Agentur auch branchenübergreifend als leistungsstarker Partner für Unternehmen mit vertriebsintensiven Produkten. „Vor allem in der Solarbranche ist der Bedarf an qualitativen Kundenanfragen massiv gestiegen“, verrät Patrick Gessner abschließend. „Unsere Mission ist es, mit hochwertigen Leads die Effizienz und die Abschlussraten der Vertriebsteams von PV-Anbietern zu steigern und ihnen so dabei zu helfen, ihre Marktposition zu stärken und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Auf der Intersolar Europe geben wir Interessierten die Chance, sich in einem persönlichen Gespräch von unserem Angebot zu überzeugen.“

