ZDF-Programmänderung ab KW 49/25

ZDF-Programmänderung
Woche 49/25
Di., 2.12.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 Marie Brand und der entsorgte Mann (VPS 20.14/HD/AD/UT)
Marie Brand Mariele Millowitsch
Jürgen Simmel Hinnerk Schönemann
Dr. Gustav Engler Thomas Heinze
Jasmin Schulte Ceci Chuh
Juna Becker Ricarda Seifried
Leslie Hollmann Vidina Popov
Monika Schottbusch Tanja Schleiff
Patrick Schottbusch Joachim Raaf
Kai Milas Emanuel Fellmer
Konstantin Stark Lenn Kudrjawizki
Annika Schön Laura Louisa Garde
Simon Weiland Christoph Bertram
Marcel Vogel Carsten Caniglia
Anton Baumer Björn Jung
Ali Halabi Mo Ahmadi
und andere
Schnitt: Anke Berthold
Musik: Hansjörg Kohli
Kamera: Paul Pieck
Buch: Timo Berndt
Regie: Oliver Schmitz
(Erstsendung 18.5.2022)
Deutschland 2022
Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. November 2026
("besseresser: Die Tricks von IKEA - Köttbullar, Hotdog & Co." und
" besseresser: Die Tricks von Haribo, Intersnack & Co." entfallen.
Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)
Mi., 3.12.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
DFB-Pokal, Achtelfinale
1. FC Union Berlin - FC Bayern München
Übertragung aus Berlin
In der Halbzeitpause:
gegen 21.30 heute journal (VPS 21.45)
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
anschl.
Zusammenfassungen weiterer Spiele:
Hamburger SV – Holstein Kiel
SC Freiburg – SV Darmstadt 98
VfL Bochum – VfB Stuttgart
23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)
0.45 heute journal update (VPS 0.30)
1.00 auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz Assads (VPS 0.45)
1.30 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 1.15)
1.55 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 1.40)
2.15 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 2.00)
2.45 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 2.30)
3.10 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 2.55)
3.40 plan b: Ackern gegen den Klimawandel (VPS 3.25)
4.10 plan b: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft (VPS 3.55)
4.40- Bares für Rares – Händlerstücke (VPS 4.55)
5.30
("Stubbe – Ausgeliefert", "auslandsjournal" und "Die Spur" entfallen.)
Do., 4.12.
17.15 sportstudio live
Bitte Korrektur beachten:
Weltcup Skispringen
Bitte streichen: Skisprigen
