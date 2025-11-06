PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 49/25

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung

Woche 49/25

Di., 2.12.

Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:

20.15 Marie Brand und der entsorgte Mann (VPS 20.14/HD/AD/UT)

Marie Brand Mariele Millowitsch

Jürgen Simmel Hinnerk Schönemann

Dr. Gustav Engler Thomas Heinze

Jasmin Schulte Ceci Chuh

Juna Becker Ricarda Seifried

Leslie Hollmann Vidina Popov

Monika Schottbusch Tanja Schleiff

Patrick Schottbusch Joachim Raaf

Kai Milas Emanuel Fellmer

Konstantin Stark Lenn Kudrjawizki

Annika Schön Laura Louisa Garde

Simon Weiland Christoph Bertram

Marcel Vogel Carsten Caniglia

Anton Baumer Björn Jung

Ali Halabi Mo Ahmadi

und andere

Schnitt: Anke Berthold

Musik: Hansjörg Kohli

Kamera: Paul Pieck

Buch: Timo Berndt

Regie: Oliver Schmitz

(Erstsendung 18.5.2022)

Deutschland 2022

Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. November 2026

("besseresser: Die Tricks von IKEA - Köttbullar, Hotdog & Co." und

" besseresser: Die Tricks von Haribo, Intersnack & Co." entfallen.

Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)

Mi., 3.12.

Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:

20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)

DFB-Pokal, Achtelfinale

1. FC Union Berlin - FC Bayern München

Übertragung aus Berlin

In der Halbzeitpause:

gegen 21.30 heute journal (VPS 21.45)

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

anschl.

Zusammenfassungen weiterer Spiele:

Hamburger SV – Holstein Kiel

SC Freiburg – SV Darmstadt 98

VfL Bochum – VfB Stuttgart

23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)

0.45 heute journal update (VPS 0.30)

1.00 auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz Assads (VPS 0.45)

1.30 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 1.15)

1.55 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 1.40)

2.15 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 2.00)

2.45 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 2.30)

3.10 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 2.55)

3.40 plan b: Ackern gegen den Klimawandel (VPS 3.25)

4.10 plan b: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft (VPS 3.55)

4.40- Bares für Rares – Händlerstücke (VPS 4.55)

5.30

("Stubbe – Ausgeliefert", "auslandsjournal" und "Die Spur" entfallen.)

Do., 4.12.

17.15 sportstudio live

Bitte Korrektur beachten:

Weltcup Skispringen

Bitte streichen: Skisprigen

