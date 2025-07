RHÖN-KLINIKUM AG

EndoProthetikZentrum Frankfurt (Oder) als EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung erfolgreich auditiert

Frankfurt (Oder) (ots)

Das EndoProthetikZentrum Frankfurt (Oder) hat einen bedeutenden Meilenstein in der orthopädischen Versorgung erreicht: Es wurde kürzlich erfolgreich als EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung (EPZmax) auditiert. Dabei wurde die Erstzertifizierung zum EPZmax uneingeschränkt ausgesprochen. Die offizielle Überreichung des Zertifikats erfolgt in Kürze in feierlichem Rahmen. Diese Auszeichnung bestätigt die höchste Qualität und Fachkompetenz des Zentrums bei Gelenkersatzoperationen und hebt die Klinik für Orthopädie deutlich von anderen medizinischen Anbietern der Region ab.

Diese Auszeichnung erhalten nur Einrichtungen, die die strengsten Qualitätskriterien erfüllen und komplexe Eingriffe auf höchstem Niveau sicher durchführen. Bereits Anfang Dezember 2024 wurde in der Klinik für Orthopädie des Klinikums der 600. endoprothetische Eingriff des Jahres durchgeführt. Der kontinuierliche Anstieg der Behandlungszahlen seit 2022 belegt die ausgezeichnete Expertise und die hohe Behandlungsqualität des Teams.

Die Zertifizierung basiert auf den strengen Qualitätskriterien der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC). Dazu gehören die herausragende Qualifikation der Operierenden, modernste medizinische Ausstattung, innovative minimalinvasive Operationstechniken sowie umfassende Nachsorge- und Rehabilitationsangebote. Das Gütesiegel EndoCert garantiert den Patientinnen und Patienten eine Behandlung nach höchsten Standards mit regelmäßiger Überprüfung der Ergebnisse.

Ein entscheidender Qualitätsfaktor ist die Erfahrung der Hauptoperateure, die jeweils eine festgelegte Mindestanzahl an Operationen vorweisen müssen. Chefarzt Dr. med. Thilo Hennecke und Leitender Oberarzt Michael Koczak wurden aufgrund ihrer hohen Eingriffszahlen zu Senior-Hauptoperateuren ernannt. Oberarzt Marcin Ratajczak und Facharzt MUDr. Miroslav Lenk sind weiterhin als Hauptoperateure tätig. Zwei weitere Fachärzte befinden sich derzeit in der Ausbildung.

Ergänzend kommen ausschließlich zertifizierte Endoprothesen zum Einsatz, die für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt sind. Das Zentrum ist zudem Teil des Endoprothesenregisters Deutschland (EPRD), das eine transparente Dokumentation der Behandlungsergebnisse ermöglicht und kontinuierliche Verbesserungen sicherstellt.

Neben klassischen Hüft- und Kniegelenkersatzoperationen bietet das Zentrum auch spezialisierte Leistungen wie die Schulterendoprothetik an. Besonders hervorzuheben ist die Spezialisierung auf Wechseloperationen, bei denen erfahrene Fachärztinnen und Fachärzte komplexe Eingriffe mit höchster Präzision durchführen - ein weiterer Beleg für den hohen Anspruch des Zentrums.

Das interdisziplinäre Team am Klinikum besteht aus erfahrenem medizinischem Fachpersonal, Physiotherapie-Fachkräften, Pflegefachpersonal und Sozialarbeitenden, die gemeinsam individuelle Behandlungspläne entwickeln. Modernste minimalinvasive Operationstechniken ermöglichen eine schnellere Genesung und einen angenehmen Aufenthalt. Die Spezialisierung auf komplexe Eingriffe sowie die hohe Erfolgsquote bei anspruchsvollen Operationen zählen zu den besonderen Stärken des EPZmax der Klinik für Orthopädie.

Chefarzt Dr. med. Thilo Hennecke, Zentrumsleiter, und Leitender Oberarzt Michael Koczak, Zentrumkoordinator, betonen: "Mit der Zertifizierung als EPZmax sind wir in der Lage, unseren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung auf höchstem Qualitätsniveau anzubieten. Das Vertrauen hat für uns oberste Priorität. Die Bescheinigung einer "außergewöhnlichen Exzellenz" durch die unabhängigen Gutachter der Zertifizierungsgesellschaft hätten wir in dieser Deutlichkeit nicht erwartet. Wir danken unserem großartigen Team aller Berufsgruppen am Standort herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit."

Jan Jakobitz, Klinikgeschäftsführer, ergänzt: "Der 600. Eingriff im Dezember 2024 und die Zertifizierung als EPZmax im Großraum Berlin/Brandenburg unterstreichen unsere hohe medizinische Kompetenz und unsere Rolle als verlässlicher Partner in der orthopädischen Versorgung."

Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind neben der Orthopädie u.a.auch Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.de

Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuell