Bitpanda

AC Milan und Bitpanda besiegeln langfristige Partnerschaft

Wien/Mailand (ots)

Bitpanda wird Premium- sowie offizieller Krypto-Trading-Partner des AC Milan.

Mit der langfristig angelegten Partnerschaft baut Bitpanda seine Präsenz in Italien weiter aus und unterstreicht seine Stellung als wachsender, globaler Krypto-Anbieter.

Neben einer starken TV-Präsenz ermöglicht die Zusammenarbeit exklusive Fan-Erlebnisse.

Der Rossoneri-Club und Bitpanda vereint das gemeinsame Streben nach Innovation und Exzellenz sowie das Ziel, ein dauerhaftes Vermächtnis zu hinterlassen.

Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, wird neuer Premium-Partner und offizieller Krypto-Trading-Partner des AC Milan. Ab dem ersten Spieltag der Serie A wird Bitpanda in San Siro, dem Stadion des AC Milan, präsent sein und anschließend mit einer umfangreichen TV-Kampagne für hohe Sichtbarkeit sorgen. Darüber hinaus können sich Bitpanda-Nutzer über exklusive Fan-Erlebnisse, wie zum Beispiel VIP-Zugang zu den Spielen und Events des AC Milan freuen.

Mit der langfristigen Partnerschaft vereinen beide Unternehmen ihr gemeinsames Streben nach Innovation und Exzellenz. Gleichzeitig unterstreicht Bitpanda durch die Partnerschaft mit dem international erfolgreichsten italienischen Fußball-Club seine internationalen Ambitionen.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer des AC Milan, kommentiert: "Wir freuen uns, Bitpanda als Premium-Partner in der Rossoneri-Familie willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass unser Club mit Bitpanda einen wertvollen Partner gefunden hat, der uns weiter auf unserem Weg der Innovation und Digitalisierung unterstützt. Gleichzeitig möchten wir den vielen weltweiten Rossoneri-Fans besondere Erlebnisse bieten."

Eric Demuth, Mitgründer und CEO von Bitpanda, betont die Bedeutung von Vertrauen und Reputation innerhalb dieser Partnerschaft: "Nur wenige Marken halten über einen so langen Zeitraum hinweg die Liebe und das Vertrauen ihrer Anhänger, wie es die 500 Millionen Fans des AC Milan für ihren Verein tun. Sie stehen für langfristiges Engagement, den Aufbau von etwas, das bleibt und den Verzicht auf schnelle Gewinne. Diese Prinzipien sind genau das, wofür Bitpanda steht."

"Da wir in Italien unsere Position als Marktführer festigen wollen, kam für uns nur ein Partner in Frage. Wer sonst als der siebenfache Gewinner der europäischen Champions League? Wer sonst als die Rossoneri?"

Bildmaterial finden Sie hier.

Über Bitpanda

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist einer der führenden Krypto-Broker Europas. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 400 Kryptowerte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 5 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Büro in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.

www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram

Original-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuell