Investieren auf Autopilot: Bitpanda führt Limit-Orders ein

Wien (ots)

Die neue Bitpanda-Funktion vereint die Vorteile traditioneller Limit-Orders mit denen von Stop-Loss-Orders und gibt Nutzern mehr Kontrolle über ihre Anlagestrategien.

Mit Bitpanda-Limit-Orders können mehr als 270 Krypto-Assets gekauft und verkauft werden, was den Nutzern noch mehr Flexibilität am Markt bietet.

Bitpanda-Limit-Orders ist vollständig in Bitpanda Cash Plus integriert: Nutzer können weiterhin Renditen zwischen 2,99 % und 4,85 % auf ihr Fiatgeld erzielen.

Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, kündigt die Einführung eines neuen Features an: Limit Orders. Die neue Funktion ist ab sofort für mehr als 270 Kryptowährungen verfügbar und kombiniert die traditionellen Limit Orders mit Stop-Loss-Orders. Dies ermöglicht Bitpanda-Nutzern, ihre Investitionen weiter zu automatisieren und Kryptowährungen in ihre Anlagestrategien zu integrieren.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, stellvertretender CEO von Bitpanda, kommentiert:

"Wir fügen heute nicht nur ein weiteres Feature hinzu, sondern geben unseren Nutzern auch ein neues leistungsstarkes Tool an die Hand, das ihnen einen echten Mehrwert bei der eigenen Investitionsstrategie bietet. Nutzer können von nun an schnell auf Marktbewegungen reagieren, auch wenn sie ihre Portfolios nicht aktiv überwachen. Dadurch müssen sie sich keine Sorgen machen, etwas zu verpassen. Unsere Anleger können ab sofort kaufen und verkaufen, während sie schlafen, essen, trainieren oder sich mit Freunden treffen - es ist wie Investieren auf Autopilot."

Die Limit-Orders von Bitpanda vereinen die Kontrolle traditioneller Limit-Orders mit der Automatisierung von Stop-Loss-Orders. Damit können Nutzer Zielkauf- und -verkaufspreise nicht nur über oder unter dem Marktpreis, sondern auf beiden Seiten gleichzeitig festlegen. Dies ermöglicht Bitpanda-Anlegern, potenzielle Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste mit derselben benutzerfreundlichen Funktion zu managen. Dieser "Zwei-in-Eins"-Ansatz bietet deutlich mehr Flexibilität bei Investitionsentscheidungen und hilft dabei, Marktchancen optimal zu nutzen. Zudem kann die eigene Anlagestrategie automatisiert werden, um gleichzeitig von Marktbewegungen zu profitieren.

Integreation von Bitpanda-Limit-Orders in Cash Plus

Ein weiterer Vorteil der Bitpanda-Limit-Orders ist die vollständige Integration in eine der beliebtesten Funktionen von Bitpanda: Cash Plus. Damit können Nutzer eine Rendite auf ihre inaktiven Vermögenswerte erzielen, indem sie in Finanzinstrumente mit geringem Risiko investieren. Anleger können weiterhin über Cash Plus Geld verdienen, bis eine Bitpanda-Limit-Order ausgeführt wird. Die vielen Optionen unterstützen die Nutzer dabei ihr Anlagepotenzial zu maximieren.

Vereinfachte und automatisierte Anlageprozesse auch für unerfahrene Anleger

Bitpanda-Limit-Orders ist damit ein weiterer Schritt in Richtung eines vereinfachten und automatisierten Anlageprozesses. Die neue Funktion ergänzt bereits bestehende Tools wie Sparpläne (wiederkehrende Käufe), Cash Plus und Staking und bietet Nutzern damit ein umfangreiches Paket an Optionen, um die eigenen Anlagen mühelos zu verwalten.

Die Einrichtung von Limit-Orders ist einfach und ermöglicht auch Anlegern ohne Erfahrung, ihre Trading-Strategie effektiv zu automatisieren. Unabhängig davon, ob der Markt nach oben oder unten tendiert, sind Limit-Orders ein vielseitiges Instrument, um sich an dynamische Marktbedingungen anzupassen. Nutzer profitieren außerdem vom langjährigen Engagement von Bitpanda für Regulierung und Sicherheit. Mit mehr als 17 Lizenzen sowie mehreren fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Vermögenswerte seiner Nutzer, ist Bitpanda bestrebt, die Einhaltung der höchsten europäischen Standards wie Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML) zu gewährleisten.

Die Limit-Orders-Funktion steht ab sofort allen Bitpanda-Nutzern zur Verfügung und kann über die Bitpanda-Plattform und die Bitpanda-App genutzt werden.

Über Bitpanda

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist einer der führenden Krypto-Broker Europas. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 400 Kryptowerte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Unicorn eines der vielfältigsten Investment-Angebote. Mehr als 5 Millionen Nutzer und zahlreiche Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Büro in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.

