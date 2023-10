COMPUTER BILD

Clevere Smartphone-Alternative: COMPUTER BILD testet DECT-Telefone

Hamburg (ots)

Wer daheim komfortabel telefonieren möchte, ist bei Festnetztelefonen an der richtigen Adresse. Moderne DECT-Geräte verbinden sich drahtlos per Funk mit einer Basis, etwa einer FritzBox. COMPUTER BILD hatte beliebte Geräte im Test.

Besonders beim AVM FritzFon X6, dem FritzFon C6 und dem Gigaset Comfort 550HX ist die Bedienung leicht: Dank übersichtlicher Menüs navigieren Nutzer einfach auf den großen Displays, Menüpunkte sind unmissverständlich benannt. Beim Gigaset CL390HX und E290HX ist die Navigation hingegen etwas umständlich: Auf dem Bildschirm wird nur ein Menüpunkt zurzeit angezeigt - man muss sich mühsam Zeile für Zeile vorarbeiten.

Wer in bester Sprachqualität telefonieren will, kommt nicht an einem Telefon mit HD-Voice vorbei. Die getesteten Geräte haben allesamt HD-Voice an Bord. Die beste Gesprächsqualität boten das AVM FritzFon X6 sowie das FritzFon C6. Wirklich schlecht war kein Gerät, das Gigaset CL390HX schnitt jedoch etwas schlechter ab.

Fazit: Testsieger ist das AVM FritzFon X6. Das Gerät punktet mit vielen Funktionen, einer einfachen Bedienung und einer Top-Gesprächsqualität. Der Vorgänger FritzFon C6 schnitt nur wenig schlechter ab. Die beste Alternative ist das Gigaset Comfort 550HX, das mit gutem Klang überzeugte. Preistipp ist das Gigaset E290HX mit weniger gutem Display und Akku.

Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 21/2023, die ab 6. Oktober 2023 im Handel verfügbar ist.

