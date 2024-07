Bitpanda

Bitpanda ist Sponsor des Generali Open in Kitzbühel und stärkt weiter seine Präsenz im Tennissport

Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, schließt eine Sponsoring-Partnerschaft mit dem Generali Open, das vom 20. bis 27. Juli 2024 in Kitzbühel stattfindet.

Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, freut sich, als Sponsor der Generali Open dabei zu sein. Das Turnier findet vom 20. bis 27. Juli 2024 in Kitzbühel statt. Damit weitet Bitpanda sein Sponsoring im Tennissport weiter aus und unterstützt bereits das vierte ATP-Turnier in diesem Sommer. Im Juni war das österreichische Unternehmen bereits Sponsor bei den Boss Open, den Terra Wortmann Open und den Mallorca Championships und arbeitet zudem eng mit Tennisstar Stanislas Wawrinka zusammen.

Martin Beranek, Commercial Director für Österreich und Schweiz bei Bitpanda, kommentiert:

"Das Generali Open in Kitzbühel ist eines der ältesten und renommiertesten Tennisturniere in Österreich und wir freuen uns, zum 80-jährigen Jubiläum als Partner dabei zu sein. Dieses Turnier bietet erstklassiges Tennis und dient als Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris. Als ein in Wien gegründetes Unternehmen freuen wir uns besonders, nun auch das erste Tennisturnier in Österreich zu unterstützen und unsere globale Tennis-Strategie mit Stanislas Wawrinka sowie zahlreichen Turnieren auch in Österreich umzusetzen."

Alex Antonitsch, Turnierdirektor des Generali Open Kitzbühel:

"Wir sind begeistert, Europas führende Krypto-Plattform Bitpanda als neuen Sponsor der Generali Open in Kitzbühel begrüßen zu dürfen. Das in Wien gegründete Unternehmen teilt mit uns die Leidenschaft für Tennis und Spitzenleistungen."

Bitpanda Präsenz und Instagram-Verlosung

Bitpanda wird während des Turniers prominent auf der Kopfbande, der Pressewand und auf den Interview-Backdrops vertreten sein. Zusätzlich wird Bitpanda am ProAm-Turnier beim Stanglwirt teilnehmen. Dieses Charity-Event bringt Sponsoren, Stargäste und die Turnierleitung zusammen, die in einem freundschaftlichen Tenniswettbewerb gegeneinander antreten.

In dieser Woche verlost Bitpanda außerdem auf seinem Instagram-Kanal 2x2 Tickets für das Halbfinale und das Finale beim Generali Open. Die Teilnahmebedingungen und weitere Details werden auf dem offiziellen Instagram-Profil von Bitpanda bekannt gegeben.

Generali Open: Über 50.000 Zuschauer werden in Kitzbühel erwartet

Das Generali Open ist Österreichs größtes Sandplatzturnier. Über 50.000 Fans werden in Kitzbühel in der Turnierwoche erwartet. In diesem Jahr mit dabei sind u.a. die Tennisstars Casper Ruud (Norwegen), Matteo Berrettini (Italien) und Kitzbühel-Titelverteidiger Sebastian Baez (Argentinien). Aus österreichischer Sicht sind drei Spieler im Hauptfeld vertreten: Sebastian Ofner, Dominic Thiem sowie Joel Schwärzler.

Über Bitpanda:

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und hat sich als einer der führenden Krypto-Broker Europas etabliert. Mit über 5 Millionen Nutzern und einer umfangreichen Auswahl an digitalen Vermögenswerten ist Bitpanda eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Hauptsitz in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.

Über Generali Open:

Das Generali Open Kitzbühel ist Österreichs größtes Sandplatzturnier und feiert von 20. bis 27. Juli sein 80. Jubiläum in der Nachkriegszeit. Neben den Spielern stehen beim ATP 250 Turnier in der legendären Sportstadt ganz besonders die Fans im Mittelpunkt: Schon das Qualifikationswochenende startet mit Attraktionen für die ganze Familie und Gratis-Konzerten von kronehit DJs und der beliebten Band folkshilfe. Alles bei freiem Eintritt. Am Montag haben beim Kitz4Kids Day Kinder unter 14 Jahren freien Eintritt, selbiges gilt am Dienstag für alle Damen. In diesem wird Dominic Thiem seinen Abschied von der Gamsstadt mit einer Nightsession (Dienstag, 24. Juli, ab 19:30) einläuten. Wer noch Tickets für das Generali Open ergattern möchte, sollte schnell sein: Es gibt nur noch Restkarten. www.generaliopen.com

