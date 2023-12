MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Endspurt: Noch bis zum 23. Dezember können sich junge Talente bei „MDR fresh" bewerben

Das MDR-Talente-Programm „MDR fresh“ vermittelt theoretische journalistische Kenntnisse zusammen mit praktischer Erfahrung in den MDR-Redaktionen. Vermeintliche Einstiegshürden in den Journalismus wie ein abgeschlossenes Studium gibt es hier nicht. Was zählt, ist eine ausgeprägte Begeisterung für den Journalismus. Das Programm geht in diesem Jahr schon in die dritte Runde.

Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt ist es Anspruch des MDR, das Programmangebot vielfältiger zu gestalten und unterschiedliche Lebensperspektiven einfließen zu lassen. Vor diesem Hintergrund sucht der MDR nach Menschen, die mehr Diversität in die Redaktionen bringen und hat hierfür Anfang 2022 das Talente-Programm „MDR fresh“ ins Leben gerufen.

Frank-Thomas Suppee, Leiter des MDR BildungsCentrums: „MDR fresh ist ein neunmonatiges, bezahltes Talente-Programm für kreative Menschen, die neue Blickwinkel in den MDR einbringen, weil sie zum Beispiel einen besonderen Erfahrungsschatz oder kulturellen Hintergrund mitbringen. Es gibt kaum Einstiegshürden. Was wir uns wünschen, ist ihre Begeisterung für den Journalismus, ehrliches Interesse am MDR und Offenheit gegenüber unseren Mitmenschen.“

„MDR fresh“ vermittelt journalistische Basiskenntnisse in vielfältigen Workshops und Seminaren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchlaufen beispielsweise Sprechtrainings und erlangen Kenntnisse in Videoschnitt, Durchführung von Live-Schalten oder Online-Journalismus. Die theoretischen Kenntnisse werden in den MDR-Redaktionen in Halle, Leipzig und Erfurt praktisch vertieft. Zum Ende des Programms haben die Absolventinnen und Absolventen Erfahrungen in den Bereichen Video- und Audioproduktion, Social Media, Radio sowie Fernsehen und verstärken idealerweise die Redaktionen des MDR auch längerfristig. „MDR fresh“ ist eines der vielfältigen Ausbildungsprogramme beim MDR.

Anfang 2022 wurde die Teilnahme an „MDR fresh“ das erste Mal ausgeschrieben. Nach zwei erfolgreichen Jahrgängen geht das Programm nun schon in die dritte Runde. Alle fünf Teilnehmenden des ersten Jahrgangs wurden nach dem Programm beim MDR weiterbeschäftigt. Der aktuelle Jahrgang beendet seine Ausbildung im Januar 2024. Bis zum 23. Dezember 2023 können sich junge Talente hier bewerben. Los geht es dann am 1. Mai 2024.

