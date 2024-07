RTL+

"Die Reality Awards" am 7.12.2024 live auf RTL+, präsentiert von Sophia Thomalla und Olivia Jones

Köln (ots)

Am 7. Dezember 2024 streamt RTL+ erstmals live aus den MMC-Studios in Köln die große Galashow "Die Reality Awards". Sophia Thomalla, bekennender Reality-Fan und Host von u. a. "Are You The One?", wird als Moderatorin durch den Abend führen.

Who's hot and who's even hotter im Scheinwerferlicht? Das weiß Reality-Star und -Expertin Olivia Jones, die vor der Verleihung rund eine Stunde lang live vom Blitzlicht-Geschehen auf dem Roten Teppich berichtet. Bei der anschließenden Award-Show wird Olivia Jones ihre Reality-BF Sophia Thomalla unterstützen und auch als Laudatorin dabei sein. Der gesamte Abend ist ausschließlich auf RTL+, dem Home of Reality, zu sehen.

Weitere Informationen zu Nominierten und Kategorien der RTL Studios-Produktion werden rechtzeitig bekanntgegeben. Fotos finden Sie im RTL Media Hub.

