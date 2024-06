RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Juli

Köln (ots)

Im Juli läuft der Streaming-Sommer auf RTL+ auf Hochtouren: Viel Drama und Glamour pur gibt es in dem neuen RTL+ Original "The Real Housewives of Munich" und die großen Gefühle bei der vierten Staffel "Princess Charming". Für noch mehr Reality-Power sorgen "Keeping up with the Kardashians", "The Real Housewives of New York City" und "The Real Housewives of Beverly Hills". Auf die exklusive Dokumentation "Love, Lizzo" dürfen sich alle Streamer:innen freuen, die nicht genug Backstage Luft schnuppern können. Für die Ohren gibt es zahlreiche Hörbuch-Releases, u.a. "WHISPERS. Die Wahrheit wird dich zerstören", von Ayla Dade. Die Chill Out Time auf der Sommerwiese ist damit garantiert.

Juli

Reality im Juli 2024

1. Juli: "Keeping up with the Kardashians", Staffel 15 - 20

1. Juli: "The Real Housewives of New York City", Staffel 7-9

3. Juli: RTL+ Original "Princess Charming", Staffel 4

6. Juli: RTL+ Original "The Real Housewives of Munich", Staffel 1, 6 Folgen

6. Juli: "The Real Housewives of Beverly Hills", Staffel 8-10

Filme im Juli 2024

1. Juli: "Ein Prinz zu Weihnachten"

13. Juli: "House Party", exklusiv

Dokumentationen im Juli 2024

1. Juli: "Stanley Tuccis Italien", 6 Folgen, auch bei RTL Living

4. Juli: "Jamie Oliver - 5-Zutaten-Mittelmeerküche", 4 Folgen, auch bei RTL Living

22. Juli: "Love, Lizzo", exklusiv

Doku-Soap im Juli 2024

1. Juli: "Bella Italia", Staffel 4, wöchentlich, ab 8.7. auch bei RTLZWEI

Fiction im Juli 2024

1. Juli: "Monk", Staffel 1-8

15. Juli: "Heartland", Staffel 16

TV-Highlights in der Preview

8. Juli: "Undercover Boss", 2 neue Folgen, wöchentlich, ab 15.7. auch bei RTL

9. Juli: "Raue - Der Restaurantretter", 5 neue Folgen, wöchentlich, ab 16.7. auch bei RTL

13. Juli: "Wunder unserer Erde - Das große GEO Quiz", 2 neue Folgen, ab 20.7. auch bei RTL

17. Juli: "Splash! - Das Promi-Pool-Quiz", 2 neue Folgen, ab 24.7. auch bei RTL

Sport im Juli 2024

16. Juli: "FIA World Endurance Championship - Das Magazin: Die 6 Stunden von Sao Paulo"

RTL+ Kids im Juli 2024

1. Juli: "Die wilden Hühner"

1. Juli: "Die wilden Hühner und die Liebe"

8. Juli: "A Christmas Story: Leise rieselt der Stress"

Hörbücher im Juli 2024

1. Juli: Max Bentow "Eulenschrei ", PRH Verlagsgruppe

3. Juli: Ayla Dade " WHISPERS. Die Wahrheit wird dich zerstören ", PRH Verlagsgruppe

15. Juli: Stella Tack "Black Bird Academy - Fürchte das Licht ", PRH Verlagsgruppe

17. Juli: Tess Gerritsen "Leichenraub", PRH Verlagsgruppe

22. Juli: Lee Child "Der Kojote", PRH Verlagsgruppe

23. Juli: Julia Quinn "Bevelstoke - Die unergründlichen Wege einer Lady", über Deezer

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Juli:

3. Juli: RTL+ Original "Princess Charming", Staffel 4

In der 4. Staffel der lesbischen Datingshow macht sich Lea Hoppenworth auf die Suche nach der großen Liebe. Für die 30-jährige Berlinerin beginnt damit ein aufregendes Abenteuer: "Es ist eine absolut einmalige Erfahrung und ich mag neue - vielleicht auch etwas verrückte - Herausforderungen. Ich suche eine Person, mit der ich wachsen kann". Unter der heißen Sonne Thailands hat die neue Princess die Gelegenheit, auf Gruppen- und Einzeldates den insgesamt 20 Singles näherzukommen und ihr Herz zu verschenken. Zwischen wem wird es auf der Urlaubsinsel Koh Samui knistern? Linear ausgestrahlt wird die Staffel außerdem ab dem 10.7. immer mittwochs bei VOX Up.

3. Juli: Ayla Dade "WHISPERS. Die Wahrheit wird dich zerstören", PRH Verlagsgruppe

Harvard University, Boston: Statt Fleiß und Tugendhaftigkeit regieren exzessive Partys und riskante Challenges in der elitären Studentenverbindung Alpha Phi Omega. Jeder will Teil des Hypes sein und seine Challenge live in der App "Whispers" filmen. Was als Spiel beginnt, gerät außer Kontrolle, als die vier Studenten Willow, Benedict, Deepika und Jacob bei einer Gruppenchallenge in Langdell Hall ihren Mitspieler Henry tot vorfinden. Sie sind schockiert - aber auch erleichtert, denn alle vier verbindet ein skandalöses Geheimnis mit Henry. Doch die geheimnisvolle Noktura hat ihre Augen und Ohren überall: Anonym offenbart sie ihnen, dass einer von ihnen Henrys Mörder ist - und dass sie ihre Geheimnisse nur dann nicht verrät, wenn sie brav ihr dunkles Spiel weiterspielen. Den vier Studenten bleibt keine Wahl: Immer riskantere Challenges rauben ihnen den Verstand und treiben sie zueinander. Schon bald können sie nicht mehr unterscheiden: Sind die verzehrenden Gefühle füreinander echt - oder der gefährliche Versuch, die Geheimnisse der anderen auszuspionieren? Leidenschaftliche Gefühle, abgründige Geheimnisse und überraschende Twists.

6. Juli: RTL+ Original "The Real Housewives of Munich", Staffel 1, 6 Folgen

Das ist bestes Entertainment! "The Real Housewives of Munich" ist eine brandneue Reality-Serie, die einen exklusiven Einblick in das Leben von Münchens schillerndsten High-Society-Damen gewährt. Glamour, Mode und großer Luxus stehen hier im Fokus - das Leben der extravaganten Protagonistinnen ist nie langweilig. Sie alle sind charismatisch, extrovertiert und unterhaltsam - und natürlich EXTREM wohlhabend. Egal ob sie ihren Wohlstand einer Heirat oder Erbschaft zu verdanken haben oder ihn sich als Selfmade-Millionärin hart erarbeitet haben - sie alle zeigen gerne ihren Luxus und nehmen die Zuschauer:innen mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Jede der sechs Folgen dreht sich um ein besonderes Event, das im Mittelpunkt der Handlung steht: sei es eine luxuriöse Geburtstagsfeier, eine aufregende Reise oder ein hochkarätiges Skirennen, bei dem alle Housewives zusammenkommen.

22. Juli: "Love, Lizzo", exklusiv

Die Hit-Single "Truth Hurts" machte Lizzo 2019 über Nacht zu einem Superstar. Das Multitalent wurde inzwischen mit mehreren Grammys sowie einem Emmy ausgezeichnet. Der Dokumentarfilm gewährt intime und aufschlussreiche Einblicke über den den langen Weg an die Spitze der Künstlerin. Angefangen bei ihrer Kindheit in Detroit, über ihren unermüdlichen Ehrgeiz beim Querflötenunterricht in Houston bis zu ihrem Umzug nach Minneapolis, wo sie sich über 10 Jahre einen Namen als Hip-Hop Künstlerin erarbeitete und zu einer internationalen Berühmtheit aufstieg. Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin spricht offen über Diskriminierung, Body Positivity, Selbstliebe und die immer noch zu wenig beachteten Leistungen von schwarzen Frauen.

