Motorola Solutions

Motorola Solutions kündigt Breitband-Innovationen für einsatzkritische TETRA-Funkgeräte an

Dubai (ots)

Die neue DIMETRA(TM) Connect-Lösung und das TETRA-Funkgerät MXP660 machen sich die Leistungsfähigkeit von Breitband zunutze, um Einsatzkräfte zu verbinden

Motorola Solutions (NYSE: MSI) hat heute seine neue DIMETRA(TM) Connect-Lösung und das MXP660 TETRA Funkgerät vorgestellt, mit der Einsatzkräfte automatisch zwischen LMR- und Breitbandnetzen wechseln können. DIMETRA Connect bietet Ersthelfern die Möglichkeit zu uneingeschränkter Kommunikation und steigert Produktivität und Sicherheit.

"Die Möglichkeit, automatisch von Land Mobile Radio (LMR) auf Breitband umzuschalten, wenn wir uns tief im Inneren von Gebäuden oder in dicht bebauten Gebieten bewegen, ist für unsere Einsätze unerlässlich", so Mogens Sandberg Brix, Abteilungsleiter und Inspektor bei der dänischen Feuerwehr im Großraum Kopenhagen. "Unsere Teams können bei der Brandbekämpfung oder beim Durchqueren verschiedener Umgebungen in Verbindung bleiben und sich auf ihre vorrangige Aufgabe, den Schutz von Leben und Eigentum, konzentrieren."

DIMETRA Connect ist so konzipiert, dass die Technologie keine zusätzliche Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte erfordert, da die Lösung ohne manuellen Eingriff automatisch zwischen terrestrischen Bündelfunk- (TETRA) und Breitbandnetzen umschaltet und dabei die bevorzugten Funktionen und Gesprächsgruppen der Benutzer beibehält. Das neue MXP660 ist darüber hinaus mit allen bekannten Funktionen eines einsatzkritischen TETRA-Funkgeräts von Motorola Solutions ausgestattet und verfügt über zukunftsweisende Funktionen wie integriertes LTE, KI-gesteuerte Hintergrundgeräuschunterdrückung sowie Hochleistungsübertragung für eine größere Reichweite.

"TETRA wird auch künftig eine zentrale Rolle in der sicherheitskritischen Sprachkommunikation für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen spielen", sagt Ildefonso de la Cruz Morales, Principal Analyst, Critical Communications bei Omdia. "Innovationen wie DIMETRA Connect ermöglichen es Organisationen, in eine Kommunikationsroadmap zu investieren, bei der die bewährte, zuverlässige LMR-Sprachkommunikation im Mittelpunkt steht und Breitband zur Erweiterung der Abdeckung bei gleichzeitiger Reduzierung der Infrastrukturkosten eingesetzt wird."

"Das Design des neuen MXP660 Funkgerätes baut auf der Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der zuverlässigen TETRA-Geräte auf, an die die Kunden von Motorola Solutions gewöhnt sind", so de la Cruz Morales. "Die Nutzer können ihre bestehenden Arbeitsabläufe beibehalten und profitieren von den Vorteilen des integrierten LTE und der erweiterten Konnektivität über DIMETRA Connect - und das alles ohne zusätzlichen Schulungsaufwand."

Das dänische TETRA-Netz, Sikkerhedsnet (SINE), wird zu den Ersten gehören, die DIMETRA Connect einsetzen, um die Sicherheit, den Schutz ihrer Einsatzkräfte und die Effizienz der operativen Leistung zu verbessern. SINE ist eines von tausenden von Digitalfunknetzen, die Motorola Solutions weltweit im Einsatz hat - von einzelnen Standorten bis hin zu skalierbaren landesweiten Netzen wie dem österreichischen TETRON Digitalfunknetz, Nødnett in Norwegen oder SIRESP in Portugal.

Über Motorola Solutions

Motorola Solutions is solving for safer. Wir entwickeln und verbinden Technologien, die helfen, Menschen, Eigentum und Orte zu schützen. Unsere Lösungen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen, die für Schutz und Sicherheit entscheidend sind. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir uns für sicherere Gemeinden, Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen einsetzen - für mehr Sicherheit überall - unter www.motorolasolutions.com.

