Bertelsmann SE & Co. KGaA

"Große unternehmerische Erfolgsgeschichte"- Bertelsmann überträgt Majorel-Beteiligung an Teleperformance nach erfolgreichem Übernahmeangebot

Gütersloh (ots)

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot abgeschlossen: Customer-Experience-Unternehmen Majorel jetzt Teil von Teleperformance.

Starke Wachstumsstory: Seit Gründung 2019 nahezu Verdoppelung des Majorel Umsatzes auf 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Bertelsmann-CEO Thomas Rabe dankt Management und Mitarbeitenden: "Wir wünschen Teleperformance, dass sie mit Majorel die Erfolgsgeschichte fortschreiben."

Bertelsmann sieht in der heute vollzogenen Übernahme von Majorel durch Teleperformance eine Chance für weiteres Wachstum des globalen Customer-Experience(CX)-Anbieters. Der internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern hatte Majorel in den vergangenen Jahren mit ausgebaut. Heute gab Teleperformance den Vollzug ihres Ende April angekündigten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für alle Majorel-Aktien bekannt. Bertelsmann und die Saham Group als Mitgründer und -gesellschafter hatten jeweils bislang 39,5 Prozent an Majorel gehalten. Als Gegenleistung erhielten die bisherigen Aktionäre von Majorel, die zu ca. 99 Prozent das Übernahmeangebot angenommen hatten, insgesamt zwei Milliarden Euro in bar sowie Aktien an Teleperformance. Saham und Bertelsmann werden jeweils mit rund 4 Prozent neue Aktionäre von Teleperformance.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann ist stolz auf die Entwicklung von Majorel in den knapp fünf Jahren seit der Gründung. Heute beginnt ein neues Kapitel dieser unternehmerischen Erfolgsgeschichte. Und wir sind fest davon überzeugt, dass Majorel und Teleperformance sie gemeinsam fortschreiben werden. Teleperformance ist das bestmögliche neue Zuhause für Majorel. Im Namen von Bertelsmann danke ich unserem Partner Saham, dem Management-Team um Thomas Mackenbrock, allen Beschäftigten sowie den Kunden des Unternehmens dafür, dass sie Majorel auf seinem erfolgreichen Weg geführt oder begleitet haben."

2018 hatten Bertelsmann und die Saham Group bekanntgegeben, ihre weltweiten Customer-Experience-Geschäfte zu einem Gemeinschaftsunternehmen zusammenzulegen, das seit Anfang 2019 unter dem Namen Majorel firmiert. 2021 folgte die Börsennotierung an der Euronext Amsterdam und die erfolgreiche Platzierung von ca. 20 Prozent der Aktien am Kapitalmarkt. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete das Dienstleistungsunternehmen mit rund 82.000 Mitarbeitenden ein Umsatzwachstum um 16 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Das operative EBITDA lag bei 369 Millionen Euro und damit um rund 18 Prozent über dem Vorjahr. Die operative EBITDA-Marge erreichte 17,8 Prozent. Majorel ist derzeit in 45 Ländern der Erde auf fünf Kontinenten und in 70 Sprachen für rund 500 Kunden aktiv.

Bisherige Meilensteine der Entwicklung von Majorel

Bertelsmann und Saham vollziehen im Januar 2019 die im Jahr zuvor angekündigte Zusammenlegung ihrer weltweiten CX-Geschäfte in dem neuen Unternehmen Majorel, das anfangs 48.000 Menschen in 28 Ländern beschäftigt und einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro erzielt.

Nach der Eröffnung neuer Standorte in Osteuropa, Afrika und den USA übernimmt Majorel 2020 den französischen Digital-Services Provider Isilis und 2021 das deutsche CX-Unternehmen Junokai.

Für das Geschäftsjahr 2021 meldet Majorel im März 2022 einen Nettoumsatz von 1,75 Milliarden Euro und ein operatives EBITDA von 316 Millionen Euro.

Im September 2021 platzieren Bertelsmann und die Saham Group 20 Prozent der Majorel-Aktien an der Euronext Amsterdam. Bertelsmann bleibt ein strategischer Aktionär von Majorel.

Neben der Expansion nach Ghana und nach Griechenland übernimmt Majorel 2022 das Technologie-Unternehmen IST Networks mit Sitz in Kairo und den spanischen CX-Dienstleister Findasense.

Nach einem Umsatzplus im Geschäftsjahr 2022 von 16 Prozent und einem EBITDA-Zuwachs von 18 Prozent, startet das Unternehmen im März 2023 mit "Majorel Infinity" eine Plattform für digitale Dienstleistungen zur Kundenbindung.

Im April 2023 teilt Teleperformance auf Basis einer Vereinbarung mit Bertelsmann und Saham Group mit, alle Aktien an Majorel zu einer Bewertung von 30 Euro pro Aktie im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erwerben zu wollen. Bertelsmann und Saham Group geben bekannt, das geplante Übernahmeangebot für ihre Majorel-Anteile in Höhe von jeweils 39,5 Prozent annehmen zu wollen.

Am 8. November 2023 wird die Transaktion nach Vorlage aller behördlichen Genehmigungen abgeschlossen. Majorel wird Teil von Teleperformance.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit weltweit 165.000 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

