PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

70 Jahre Bundeswehr: Feierliches Gelöbnis live im ZDF und "37°"-Reportage

70 Jahre Bundeswehr: Feierliches Gelöbnis live im ZDF und "37°"-Reportage
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Der 12. November 1955 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. 70 Jahre nach der Gründung findet am Mittwoch, 12. November 2025, in Berlin ein öffentliches Gelöbnis zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Löbe-Haus statt – von 14.00 bis 15.00 Uhr. Die Reden halten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die traditionelle Zeremonie zum Jubiläum überträgt das ZDF ab 13.50 Uhr live. Moderatorin Shakuntala Banerjee führt durch die 75-minütige Sendung. Als Experte ist Militärhistoriker Sönke Neitzel dabei.

Seit 70 Jahren leistet die Bundeswehr ihren Beitrag zur Erhaltung des Friedens und hat in dieser Zeit eine wechselvolle Geschichte erlebt. Vom Kalten Krieg über die Zeit der Auslandseinsätze bis hin zur Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung infolge von Russlands Angriff auf die Ukraine. Dieser kriegerische Konflikt, der am 24. Februar 2022 begann, bedroht seitdem Europas Frieden.

Online auf ZDFheute: Wehrpflicht-Debatte mit jungen Menschen

Seit gut einem Jahr diskutiert Deutschland aufgrund der Bedrohung, die Russlands Krieg gegen die Ukraine in den europäischen Nachbarländern hervorruft, wieder über Wehrdienst und Wehrpflicht. Die Frage nach deren Wiedereinführung, ob als freiwillige Bereitschaft, über ein Losverfahren oder über eine Bedarfswehrpflicht, ist politisch umstritten. Am Jubiläumstag wird im Anschluss an die ZDF-Live-Übertragung auf ZDFheute ein Talk mit vier jungen Menschen das Thema Wehrpflicht aufgreifen. Zudem beantworten im Anschluss an die ZDF-Live-Übertragung des feierlichen Gelöbnisses zu 70 Jahre Bundeswehr ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann und Militärhistoriker Sönke Neitzel im ZDF-Streaming-Portal Fragen der Userinnen und User.

37°: Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo

Wie Soldaten mit Belastung, Verantwortung und Sehnsucht umgehen und was der Einsatz im Kosovo für sie persönlich bedeutet hat, das beleuchtet am Dienstag, 18. November 2025, 22.15 Uhr, im ZDF und am Sendetag ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal die Reportage "37°: Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo". Auslandseinsätze bedeuten Trennung von der Familie und Verantwortung im Ernstfall. Wie gehen Soldatinnen und Soldaten mit dieser Belastung um? "37°" begleitet Alina (33) und Peter (39) von den Vorbereitungen in Deutschland über den feierlichen Abschiedsappell, bis hin zum Alltag im Kosovo und den dortigen Einsätzen.

Kontakt 
Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos 
Pressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen 
 Aktuelles zur Bundeswehr auf ZDFheute

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 06.11.2025 – 11:14

    Terra Xplore / Motivation: Was treibt dich an? / Wie wichtig sollte dir Sex sein?

    Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!! Terra Xplore Motivation: Was treibt dich an? Wie wichtig sollte dir Sex sein? Biologin Jasmina Neudecker trifft Pauline, die ein ganz besonderes Verhältnis zu Sexualität hat. Welche Art von Sexualität braucht man wirklich für ein erfülltes Leben? Sex ist biologisch betrachtet ein Überlebensmechanismus, sagt ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:19

    ZDF-Programmhinweis / PW 46/25 / 15.05 Uhr / Bares für Rares

    Mainz (ots) - Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 10. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Tänzerin aus Steingut, eine Goldstabbrosche, eine Sidecar-Tischleuchte, ein Silberservice, eine Kleinaddiermaschine und Goldschmuck. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren