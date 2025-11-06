ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 46/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 10. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Tänzerin aus Steingut, eine Goldstabbrosche, eine Sidecar-Tischleuchte, ein Silberservice, eine Kleinaddiermaschine und Goldschmuck.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 11. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Kette von Henkel & Grossé, ein Ölgemälde, ein Schuco-Tanzpaar, eine Bronze von A. Dubucand, ein Silbertablett und einen Kleiderbügel-Safe.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 12. November 2025, 15.10 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Bodenleuchter, einen Ring, eine Festersen-Vase, eine Brosche, ein Emaille-Schild und eine Skulptur einer Reiterin. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 13. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Pyrometer "Optix", einen Ring, ein Levi's-Jeans-Banner, ein Gemälde von German Grobe und eine Anhängerbrosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 14. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rar

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Diamantbrosche, eine Statuette von A. J. Peiffer, Fußballschuhe von Adidas, ein Armband, ein Nähgarn-Schränkchen und eine Henkelschale. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

