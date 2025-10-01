Kupferverband e.V.

Personelles vom Kupferverband: Kamran Rostam wird Senior Expert Energy & Government Affairs

Kupferindustrie stärkt die Schnittstelle zu Politik, Behörden und Verbänden

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

In einer Phase, in der energieintensive Industrien vor zentralen Transformationsaufgaben stehen, setzt der Kupferverband ein deutliches Signal: Ab dem 1. Oktober 2025 übernimmt Kamran Rostam die Rolle des Senior Expert Energy & Government Affairs am Standort Berlin. Seine Aufgabe: Die energiepolitischen Anliegen der Mitgliedsunternehmen - allesamt Teil der energieintensiven Kupfer verarbeitenden Branche - in die wirtschafts- und energiepolitische Debatte einzuspeisen, den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern zu stärken und die Aktivitäten zu weiteren Verbänden, u.a. im Bereich Energie zu koordinieren.

Zuvor war der studierte Politikwissenschaftler drei Jahre lang Büroleiter von Michael Kruse MdB, dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. In dieser Funktion verantwortete er die strategische Planung parlamentarischer Arbeit sowie das Stakeholdermanagement mit klarem Fokus auf energiepolitische Themen - Kompetenzen, die er nun gewinnbringend für die Kupferindustrie einsetzt.

"Mit seinem tiefen Verständnis für Energiepolitik und seiner etablierten Vernetzung in Berlin bringt Kamran Rostam genau die Expertise mit, die unsere energieintensive Branche jetzt benötigt", erklärt Markus Killer, Geschäftsführer des Kupferverbands.

Kupfer - Schlüsselwerkstoff und energieintensive Industrie

Kupfer zählt zu den wichtigsten Industriemetallen weltweit und ist unverzichtbar für Energiewende, Digitalisierung und Elektromobilität. Die Kupferindustrie in Deutschland gehört aufgrund energieintensiver Schmelz- und Verarbeitungsprozesse zur Grundstoffindustrie. In der deutschen Kupferindustrie sind über 15.000 Erwerbstätige in rund 60 Unternehmen beschäftigt; 2022 lag der Branchenumsatz bei annähernd 21 Mrd. Euro.

Mit seiner Präsenz in Berlin und der neuen personellen Verstärkung will der Kupferverband die Interessen seiner Mitglieder in energie-, industrie- und umweltpolitischen Fragen noch wirksamer in den politischen Prozess einbringen.

Ein neuer Impuls für politische Begleitung und Zusammenarbeit

Mit Kamran Rostam startet eine neue Ära der politischen Vertretung: Seine Expertise im Bundestag gepaart mit fundiertem Branchenwissen stärkt den Kupferverband als gewichtige Stimme im politischen Berlin - just zu einem Zeitpunkt, in dem die energiepolitische Transformation in vollem Gange ist.

Original-Content von: Kupferverband e.V., übermittelt durch news aktuell