PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25

Mainz (ots)

Woche 38/25

Mi., 17.9.

23.00     sportstudio UEFA Champions League 
          Ligaphase, 1. Spieltag          . . .
          . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          Experte: René Adler 

          Zusammenfassungen der Spiele:
          u.a.
          FC Bayern München – FC Chelsea
          Juventus Turin – Borussia Dortmund
          FC Liverpool – Atlético Madrid
          Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo
          Real Madrid – Olympique Marseille
          Ajax Amsterdam – Inter Mailand


Do., 18.9.

23.15     sportstudio UEFA Champions League 
          Ligaphase, 1. Spieltag
          . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          Experte: René Adler 

          Zusammenfassungen der Spiele:
          u.a.
          FC Kopenhagen – Bayer 04 Leverkusen
          Eintracht Frankfurt – Galatasaray SK
          Newcastle United – FC Barcelona
          Manchester City – SSC Neapel



Woche 40/25

Mi., 1.10.

23.00     sportstudio UEFA Champions League 
          Ligaphase, 2. Spieltag
          . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          Experte: Hanno Balitsch

          Zusammenfassungen der Spiele:
          u.a.
          Borussia Dortmund – Athletic Bilbao
          Bayer 04 Leverkusen – PSV Eindhoven
          Atlético Madrid – Eintracht Frankfurt
          Pafos FC – FC Bayern München
          FC Barcelona – Paris Saint-Germain

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren