ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25

Woche 38/25 Mi., 17.9. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Ligaphase, 1. Spieltag . . . . . . Bitte Ergänzungen beachten: Experte: René Adler Zusammenfassungen der Spiele: u.a. FC Bayern München – FC Chelsea Juventus Turin – Borussia Dortmund FC Liverpool – Atlético Madrid Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo Real Madrid – Olympique Marseille Ajax Amsterdam – Inter Mailand Do., 18.9. 23.15 sportstudio UEFA Champions League Ligaphase, 1. Spieltag . . . Bitte Ergänzungen beachten: Experte: René Adler Zusammenfassungen der Spiele: u.a. FC Kopenhagen – Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt – Galatasaray SK Newcastle United – FC Barcelona Manchester City – SSC Neapel Woche 40/25 Mi., 1.10. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Ligaphase, 2. Spieltag . . . Bitte Ergänzungen beachten: Experte: Hanno Balitsch Zusammenfassungen der Spiele: u.a. Borussia Dortmund – Athletic Bilbao Bayer 04 Leverkusen – PSV Eindhoven Atlético Madrid – Eintracht Frankfurt Pafos FC – FC Bayern München FC Barcelona – Paris Saint-Germain
