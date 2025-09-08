ZDF

Zwischen Rausch und Rettung: ZDF-Reportage "37°Leben" über Cannabis

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Partydroge, zum Runterkommen oder als Medizin? Für Leah (31) war das Kiffen anfangs reiner Spaß – bis sie abhängig wurde. Dominik (32) konsumiert Cannabis aus medizinischen Gründen. Ein Jahr nach Beginn der Legalisierung trifft "37°Leben" zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Cannabis-Erfahrungen. Der Film "Cannabis – zwischen Rausch und Rettung" geht am Sonntag, 14. September 2025, 9.03 Uhr, Chancen sowie Risiken des Konsums der Droge nach. Er steht bereits ab 12. September 2025, 8.00 Uhr, in Web und App des ZDF zur Verfügung.

Dominik lebt mit Morbus Crohn, einer unheilbaren Darmerkrankung, die ihn schon in jungen Jahren aus der Bahn geworfen hat. Entzündungen, Schmerzen und Arbeitsunfähigkeit gehörten zu seinem Leben. Cannabis hat ihm geholfen, Lebensqualität zurückzubekommen.

Leah hingegen hat der jahrelange Cannabis-Konsum geschadet. Sie will loskommen von der Droge und begibt sich in eine Suchtklinik.

Kontakt Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 – 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 – 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de. Weitere Informationen - ZDF-Streaming: "37°Leben"

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell