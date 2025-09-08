ZDF

Programmhinweis

Freitag, 10. Oktober 2025, 23.30 Uhr

Das Literarische Quartett

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Freitag, 10. Oktober 2025, 23.30 Uhr Das Literarische Quartett Über aktuelle Bücher diskutieren Thea Dorn und Gäste Zum 10-jährigen Jubiläum des Literarischen Quartetts begrüßt Thea Dorn drei ehemalige Kulturstaatsminister: Claudia Roth, Monika Grütters und Julian Nida-Rümelin. Die drei Gäste wurden gebeten, ein Buch mitzubringen, das für sie eine besondere Rolle spielt, das sie sehr beeindruckt hat oder auch einen literarischen Text, der einen Bezug zu aktuellen Entwicklungen hat. "Das Literarische Quartett" wird im Foyer des Berliner Ensembles am runden Tisch aufgezeichnet.

