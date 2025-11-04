ZDF-Programmänderung ab Woche 47/25

Mainz (ots) - Woche 48/25 So., 23.11. 17.15 Terra Xplore Bitte Folgenänderung beachten: Krieg, Krise, Katastrophe – bist du vorbereitet? (Text und weitere Angaben s. So., 30.11.2025, 17.15 Uhr) (Bitte auch für die Wiederholung um 4.15 Uhr beachten.) Woche 49/25 So., 30.11. 17.15 Terra Xplore Bitte Folgenänderung beachten: 250 Kilo – bin ich süchtig nach Essen? (Text und weitere Angaben s. So., 23.11.2025, 17.15 ...

mehr