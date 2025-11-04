PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 47/25

Mainz (ots)

Woche 47/25

Mi., 19.11.

17.45     Leben ist mehr!
          Bitte Korrektur beachten:
          Gnade hat ein Zuhause

          Bitte streichen: zu Hause

________________________________


Bitte Korrektur des Sendetitels beachten:

19.25     Neu
          Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit

          Bitte streichen: Wenn jede Sekunde zählt


Korrektur bitte auch an folgenden Terminen beachten:

Mi., 26.11.2025, 19.25 Uhr
Mi., 03.12.2025, 19.25 Uhr
Mi., 10.12.2025, 19.25 Uhr
Mi., 17.12.2025, 19.25 Uhr

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

