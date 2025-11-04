ZDF-Programmänderung ab Woche 47/25
Mainz (ots)
Woche 47/25 Mi., 19.11. 17.45 Leben ist mehr! Bitte Korrektur beachten: Gnade hat ein Zuhause Bitte streichen: zu Hause ________________________________ Bitte Korrektur des Sendetitels beachten: 19.25 Neu Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit Bitte streichen: Wenn jede Sekunde zählt Korrektur bitte auch an folgenden Terminen beachten: Mi., 26.11.2025, 19.25 Uhr Mi., 03.12.2025, 19.25 Uhr Mi., 10.12.2025, 19.25 Uhr Mi., 17.12.2025, 19.25 Uhr
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell