Die Pixi-Story: Von der Londoner Boutique zur Kultmarke

Pixi feiert 26 Jahre voller Strahlkraft, Authentizität und Innovation. Was einst in einer kleinen Boutique unweit der Carnaby Street begann, hat sich zu einer global gefeierten Beauty-Marke entwickelt - ohne dabei die Seele und Vision der Gründerin Petra Strand zu verlieren. Die ausgebildete Make-up-Artistin und Mutter von vier Kindern startete Pixi mit einem einfachen Ziel: Produkte zu kreieren, die Hautpflege und Make-up miteinander verbinden und Frauen das Gefühl geben, ihre beste Version zu sein - mit minimalem Aufwand, aber maximalem Glow. Ihre ersten Formeln entwickelte sie am Küchentisch, testete sie persönlich und optimierte sie dank ehrlichem Feedback aus ihrem Umfeld.

Heute ist Pixi in über 60 Ländern vertreten. Und obwohl längst international gefeiert, bleibt eines stets unverändert: Jedes einzelne Produkt entsteht noch immer unter der kreativen Leitung von Petra - mit derselben Leidenschaft und Liebe zum Detail wie am ersten Tag. Ob das legendäre Glow Tonic, das seit Jahrzehnten für strahlende Haut sorgt, oder der virale Bestseller On-the-Glow Blush - Pixi entwickelt keine Trendprodukte, sondern Lieblingsprodukte für jeden Tag.

Mit ihrer charakteristischen lindgrünen Verpackung, mit hautfreundlichen Formulierungen und einem klaren Credo hat sich die Marke eine treue und stets wachsende Community aufgebaut - nicht durch große Kampagnen, sondern durch Weiterempfehlung, Mundpropaganda, generationsübergreifende Begeisterung und den berühmten Pixi Glow.

"Ich denke, wir sind einzigartig in der Art und Weise, wie wir Schönheit sehen - wir möchten sie betonen und einen dezenten Glow hinzufügen, während wir hart daran arbeiten, die Haut in optimaler Gesundheit zu halten", berichtet Petra Strand und zeigt damit, was Pixi in der Beautywelt so einzigartig macht. "Pixi stand schon immer im Zeichen der Hautpflege. Von Anfang an habe ich Hautpflege und Make-up nie getrennt - sie gehören zusammen. Ich glaube, genau das macht uns so besonders: Unsere Produkte sorgen nicht nur dafür, dass du gut aussiehst, sondern helfen deiner Haut auch, gesund und strahlend zu bleiben. Darüber hinaus sind Ehrlichkeit und Transparenz unsere Leitprinzipien. Wir sind stolz darauf, vegan, tierversuchsfrei und tief in der Natur verwurzelt zu sein - und dabei stets ergebnisorientiert."

Lieblinge mit Geschichte - Zwei kuratierte Kollektionen mit Vergangenheit und Zukunft: Die beiden von Petra Strand ausgewählten Highlight-Kollektionen zeigen, wofür Pixi steht und bringen die Brand zum Leben - zeitlose Klassiker und moderne Glow-Innovationen.

HERITAGE EDIT - THE ICONS

Sie sind mehr als "nur" Klassiker - sie sind Pixis Ursprung. Mit diesen Formeln begann die Erfolgsgeschichte, und bis heute gehören sie weltweit zu den Lieblingen für unkomplizierte, pflegende Beauty-Routinen mit Glow-Garantie.

Glow Tonic: Der Ursprung des Glow und das Produkt, mit dem die Erfolgsstory begann. Petra kreierte das Glow Tonic für alle, die sich eine sanfte, reizfreie Alternative zum klassischen Peeling wünschen. Mit 5 % Glykolsäure, Aloe vera und Ginseng entfernt das Glow Tonic abgestorbene Hautzellen, glättet das Hautbild und bringt sofortige Strahlkraft zurück. Petras Profitipp: Nach der Reinigung mit einem Wattepad auftragen für sichtbar frischere Haut.

Rose Oil Blend: Inspiriert von Petras Backstage-Ritualen für trockene erschöpfte Model-Haut - als regenerierender Feuchtigkeitsbooster. Diese seidige Ölmischung pflegt intensiv mit Rosenblüten, Hagebutte, Mandel- und Jojobaöl und spendet viel Feuchtigkeit. Petras Profiipp: Einige Tropfen zwischen den Händen erwärmen und in die noch feuchte Haut einmassieren oder direkt mit der Foundation mischen für einen Extra-Glow.

DetoxifEYE: Nächtliche Arbeitssessions und frühe Calltimes? Diese kühlenden Augenpads waren Petras Geheimtipp, um Anzeichen von Müdigkeit in Minuten verschwinden zu lassen. Angereichert mit Koffein, Gurke, Gold und Hyaluronsäure, wirken sie abschwellend und glätten die sensible Augenpartie. Petras Profitipp: Im Kühlschrank aufbewahren und morgens vor dem Make-up anwenden.

Hydrating Milky Mist: Ein Wohlfühlmoment in Sprühform: Die ultraleichte Feuchtigkeitsessenz mit Hyaluronsäure, Haferextrakt und beruhigenden Pflanzenwirkstoffen spendet in feinen Schichten intensiv Feuchtigkeit und bringt müde Haut sofort wieder zum Strahlen. Petras Profitipp: Ideal für zwischendurch - auf dem Schreibtisch oder in der Handtasche griffbereit und bei Bedarf einfach aufsprühen - für einen schnellen Frischekick.

Flawless Beauty Primer: Der schnelle Weg zum "Wow, du siehst toll aus"-Glow: Mit den Vitaminen A, C und E sorgt dieser Primer für einen ebenmäßigen, strahlenden Teint. Gleichzeitig wird die Haut geglättet und optimal auf das Make-up vorbereitet. Auch solo aufgetragen schenkt er ein natürliches, soft leuchtendes Finish. Petras Profitipp: Direkt nach der Pflege auftragen - so entsteht ein subtiler Weichzeichnereffekt, der überzeugt.

Endless Silky Eye Pen: Seidige Textur, intensive Farbe, perfekter Halt: Dieser cremige Eyeliner wurde für alle entwickelt, die sich den Look eines Liquid Liners wünschen - aber ohne den Stress beim Auftragen. Angereichert mit Vitamin E, gleitet er sanft über die Haut, liefert satte Farbpigmente und ein wasserfestes Finish. Petras Profitipp: Für ein softes, rauchiges Ergebnis direkt nach dem Auftragen verblenden oder einfach trocknen lassen für klare, definierte Linien.

Sheer Cheek Gel: Ein Original der ersten Pixi-Kollektion: Das wasserbasierte Gel verschmilzt förmlich mit der Haut und zaubert einen natürlichen Frischeeffekt. Mit Aloe vera und feuchtigkeitsbindendem Sodium PCA pflegt es während des Auftragens - für einen hydratisierten, gesunden Glow. Petras Profitipp: Direkt mit den Fingerspitzen auftragen und verblenden - ganz unkompliziert.

+Hydra LipTreat: Entwickelt als kleine Verwöhneinheit für trockene, sensible Lippen (damals übrigens auch für Petras Töchter). Der reichhaltige Balsam spendet mit Sheabutter, Jojobaöl und Vitamin E intensiv Feuchtigkeit und hinterlässt ein zartes Hautgefühl. Petras Profitipp: Abends als Overnight-Boost auftragen oder tagsüber unter dem Lippenstift für gepflegte, hydratisierte Lippen rund um die Uhr.

INNOVATION EDIT - THE FUTURE ICONS

Neuheiten, inspiriert von Petra Strands ursprünglicher Idee - entwickelt für die Beautyroutine von heute: smarte Multitasker, die die Pflegeroutine vereinfachen - und den Glow auf ein neues Level heben.

Antioxidant Tonic: Ein echtes 3-in-1-Multitalent: Die Formel vereint Toner, Essence und Feuchtigkeitsbooster in nur einem Schritt. Ferulasäure bringt den Teint zum Strahlen, Probiotika stärken das Mikrobiom und Fruchtextrakte versorgen die Haut mit neuer Energie. Petras Profitipp: Nach der Reinigung direkt mit den Händen auftragen. Wirkt wie ein Reset-Knopf für müde Haut.

+Rose Essence Oil: Pflege-Layering leicht gemacht: Die dreiphasige Textur vereint die Leichtigkeit einer Essence mit der nährenden Wirkung eines Gesichtsöls. Angereichert mit Rose, Jojobaöl und Ceramiden, sorgt sie für ausgeglichene, pralle Haut mit frischem Glow. Petras Profitipp: Vor der Anwendung gut schütteln. Ideal unter dem Make-up oder als beruhigender Pflegeschritt direkt nach der Reinigung.

On-the-Glow Blush: Der virale Pixi-Hit! Ursprünglich von Petra entwickelt für einen schnellen Frischekick unterwegs - mit pflegender Farbe, die sich intuitiv auftragen lässt. Der praktische Stick hydratisiert mit Aloe vera, Ginseng und Fruchtextrakten und schenkt einen natürlichen Glow. Petras Profitipp: Direkt auf Wangen und Lippen auftragen und mit den Fingern verblenden: ein Produkt, unzählige Möglichkeiten und Looks.

On-the-Glow Base: Hybridprodukt, bei dem Pflege auf Foundation trifft: Der feuchtigkeitsspendende Stick vereint hautpflegende Benefits mit sofortiger Deckkraft. Ceramide, Antioxidantien und Hyaluronsäure glätten und bringen den Teint zum Strahlen. Petras Profitipp: Ideal für ein schnelles, makelloses Ergebnis am Morgen oder als schnelles Touch-up für unterwegs.

Rose Ceramide LipPatch: Petra Strands Beauty-Hack vor dem großen Auftritt - ob auf dem Red Carpet oder bei einer Night out: Die einzeln verpackten Lippenmasken glätten und pflegen mit Rose, Ceramiden und pflanzlichen Ölen sofort. Für samtweiche, hydratisierte Lippen in wenigen Minuten. Petras Profitipp: Vor dem Lippenstift auflegen für ein besonders ebenmäßiges Finish - oder einfach dann, wenn die Lippen ein bisschen Extraliebe brauchen.

LipTone: Ein Balm, der mehr kann: Die pH-reaktive Formulierung passt sich dem natürlichen Hautton der Lippen an und zaubert eine individuelle Lippenfarbe. So einzigartig wie jeder selbst! Gleichzeitig glätten pflegende Peptide und Aloe vera die Lippen und machen sie samtweich. Petras Profitipp: Direkt auftragen und beobachten, wie sich die Farbe entwickelt. Hier gleicht kein Look dem anderen.

HandHero: Petras Antwort auf trockene Hände: Eine intensiv pflegende Handcreme, die beruhigt und mit Ceramiden, Teebaumöl und Jojoba schützt. Das Ergebnis: zarte, geschmeidige Hände. Petras Profitipp: Vor dem Schlafengehen oder nach dem Händewaschen einmassieren, denn so bleibt die Haut weich, gepflegt und angenehm geschützt.

In Petras Worten - die Essenz von Pixi

"Alles, was ich entwickle, entsteht aus meinem eigenen Leben - als Mutter, Make-up-Artistin und Frau, die strahlen möchte, auch wenn dafür manchmal die Zeit fehlt. Genau darum geht es bei Pixi: Menschen dabei zu helfen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen - mit nur wenigen einfachen Schritten." Petra Strand, Gründerin & Produktentwicklerin

Ready to glow

Diese liebevoll zusammengestellten Kollektionen vereinen alles, wofür Pixi seit der ersten Stunde steht: hautfreundliche Formulierungen, durchdachte Texturen und unkomplizierte Produkte, die für frischen Glow sorgen - ganz ohne Aufwand. Ob schon lange geliebt oder gerade erst neu entdeckt: Der Pixi Glow hat etwas Magisches. Und er ist erst der Anfang. Weitere Informationen unter www.pixibeauty.com.

