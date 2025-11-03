PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 48/25

Mainz (ots)

Woche 48/25

So., 23.11.

17.15     Terra Xplore
          Bitte Folgenänderung beachten:
          Krieg, Krise, Katastrophe – bist du vorbereitet?
          (Text und weitere Angaben s. So., 30.11.2025, 17.15 Uhr)

(Bitte auch für die Wiederholung um 4.15 Uhr beachten.)



Woche 49/25

So., 30.11.

17.15     Terra Xplore
          Bitte Folgenänderung beachten:
          250 Kilo – bin ich süchtig nach Essen?
          (Text und weitere Angaben s. So., 23.11.2025, 17.15 Uhr)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

