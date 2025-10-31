ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 45/25

Woche 45/25 Mi., 5.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 Die Spur (HD/UT) Spiked: K.O.-Tropfen – unsichtbarer Albtraum Film von Birgit Tanner und Janina Findeisen Kamera: Knut Schmitz, André Götzmann, Bernadette Paassen Deutschland 2025 Im Streaming: 31. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 30. Oktober 2030 (Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.) Woche 48/25 Fr., 28.11. 23.40 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Gute Chefs, schlechte Chefs: Führung heute Woche 49/25 Fr., 5.12. 21.15 SOKO Leipzig Bitte Folgenänderung beachten: Der dunkle Begleiter (Text und weitere Angaben s. Fr., 12.12.2025, 21.15 Uhr) (Die Folge "SOKO Leipzig: Fremde Träume" entfällt.) Woche 50/25 Fr., 12.12. Bitte neuen Ausdruck beachten: 21.15 SOKO Leipzig (HD/AD/UT) Lucky Ina Zimmermann Melanie Marschke Jan Maybach Marco Girnth Kim Nowak Amy Mußul Moritz Brenner Johannes Hendrik Langer Prof. Dr. Sabine Rossi Anna Stieblich Jonas Kaminski Anian Zollner Uli Stephan Möller-Titel Thomas Bòst Ulrich Wenzke Björn Singer Manolo Bertling Gertrude Wondracek Krista Birkner Peter „Lucky“ Lucke Tobias Schulze Frida Kohlhaas Julia Blankenburg Günther Brand Caspar Gierden Collieux Vera Schulze-Cruz Annika Kuhl und andere Schnitt: Susann Wetterich Titelmusik: Jasmin Reuter Musik: George Kochbeck Kamera: Nicolai Kätsch Buch: Markus Hoffmann, Marlon del Mestre Regie: Herwig Fischer Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Studios Deutschland 2025 Im Streaming: 5. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 19. März 2027 ("SOKO Leipzig: Der dunkle Begleiter" wird auf Fr., 5.12.2025, 21.15 Uhr vorgezogen.)

