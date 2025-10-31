PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 45/25

Mainz (ots)

Woche 45/25

Mi., 5.11.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.15     Die Spur   (HD/UT)
          Spiked: K.O.-Tropfen – unsichtbarer Albtraum
          Film von Birgit Tanner und Janina Findeisen
          Kamera: Knut Schmitz, André Götzmann, Bernadette Paassen
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 31. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 30. Oktober 2030

(Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.)



Woche 48/25

Fr., 28.11.

23.40     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Gute Chefs, schlechte Chefs: Führung heute



Woche 49/25

Fr., 5.12.

21.15     SOKO Leipzig
          Bitte Folgenänderung beachten:
          Der dunkle Begleiter
          (Text und weitere Angaben s. Fr., 12.12.2025, 21.15 Uhr)

(Die Folge "SOKO Leipzig: Fremde Träume" entfällt.)

 



Woche 50/25

Fr., 12.12.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

21.15     SOKO Leipzig   (HD/AD/UT)
          Lucky 

          Ina Zimmermann 	Melanie Marschke 
          Jan Maybach 	Marco Girnth 
          Kim Nowak 	Amy Mußul 
          Moritz Brenner 	Johannes Hendrik Langer 
          Prof. Dr. Sabine Rossi 	Anna Stieblich 
          Jonas Kaminski 	Anian Zollner 
          Uli 	Stephan Möller-Titel 
          Thomas Bòst 	Ulrich Wenzke 
          Björn Singer 	Manolo Bertling 
          Gertrude Wondracek 	Krista Birkner 
          Peter „Lucky“ Lucke 	Tobias Schulze 
          Frida Kohlhaas 	Julia Blankenburg 
          Günther Brand 	Caspar Gierden Collieux 
          Vera Schulze-Cruz 	Annika Kuhl 
          und andere 	

          Schnitt: Susann Wetterich
          Titelmusik: Jasmin Reuter
          Musik: George Kochbeck
          Kamera: Nicolai Kätsch
          Buch: Markus Hoffmann, Marlon del Mestre
          Regie: Herwig Fischer
          Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Studios
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 5. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 19. März 2027

("SOKO Leipzig: Der dunkle Begleiter" wird auf Fr., 5.12.2025, 21.15 Uhr vorgezogen.)

