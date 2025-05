PR-Journal Verlag GmbH

PRJ-Ranking: PR-Agenturbranche wächst auch 2024

Große Agenturen stabiler als kleinere

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Trotz eines im zweiten Jahr in Folge sinkenden Bruttoinlandsprodukts weist das PR-JOURNAL-Ranking für das Jahr 2024 erneut ein Wachstum für den PR-Agenturmarkt aus. In Summe konnten die 75 teilnehmenden Agenturen ein Wachstum ihres PR-Honorarumsatzes in Höhe von 2,5 Prozent auf 636,5 Millionen Euro erzielen. Das ist zwar ein geringeres Wachstum als im Vorjahr (+ 4,8 %), aber immer noch ein positives Ergebnis in einem für viele Branchen schwierigen Jahr. Die fischerAppelt Group bleibt Marktführer.

Getrübt wird die zufriedenstellende Entwicklung bei den PR-Honorarumsätzen, durch einen leichten Rückgang der Mitarbeitendenzahl. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den teilnehmenden PR- und Kommunikationsagenturen um 1,15 Prozent auf 4.977.

Das PR-JOURNAL erstellt bereits im 29. Jahr in Folge das größte deutsche Ranking zu Honorarumsätzen und Mitarbeiterzahlen der PR-Agenturen. Es ist für die PR-Branche ein wesentlicher Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung und spiegelt die Stimmung im Kommunikationsmarkt wider. Unterstrichen wird die Aussagekraft des PRJ-Agentur-Rankings durch die Tatsache, dass seit 2023 nur noch Agenturen ins Ranking aufgenommen werden, die ein Testat ihres Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters vorlegen - somit liegt die Testatquote bei 100 Prozent.

Seit 2020 kooperiert das PR-JOURNAL zudem mit dem Agenturverband GPRA, um die Akzeptanz der Rankingzahlen weiter auszubauen. Auch ein Beirat mit Kommunikationsfachleuten aus der Agenturwelt, der Industrie und der Wissenschaft unterstützt das PRJ dabei.

Wachstum vor allem bei den großen Agenturen: Das Wirtschaftsjahr 2024 war geprägt durch Umsatzrückgänge in vielen Branchen. Nach der Konjunkturflaute von 2023 mit einer Abnahme der Gesamtwirtschaftsleistung in Deutschland um 0,3 Prozent schrumpfte die Wirtschaftsleistung in Deutschland in 2024 erneut um 0,2 Prozent. Für den Agenturmarkt ein schwieriges Umfeld.

Dennoch scheinen die Agenturen mit PR-DNA in der Gesamtbetrachtung mit einem passablen Ergebnis durch die Wirtschaftskrise zu kommen. Das zeigt das Wachstum beim PR-Honorarumsatz in Höhe von 2,5 Prozent. Doch schaut man genauer hin, wird sichtbar, dass das Wachstum vor allem durch die positive Entwicklung der umsatzstärksten Agenturen zustande kommt. Unter den Top 10 meldeten nur zwei Agenturen ein Umsatzminus. Insgesamt waren es aber 32 von 75 Agenturen, die Rückgänge beim PR-Honorarumsatz angaben, 43 meldeten ein Plus.

PR-JOURNAL-Verleger Ernst Primosch bewertet die Ergebnisse so: "Das diesjährige Ranking zeigt ein gemischtes Bild, da erstmals die Umsätze der Branche steigen, während die Zahl der Mitarbeiter:innen leicht abnimmt. Das könnte einerseits auf einen beginnenden Einsatz von AI hindeuten, für den man ja einen Wegfall von bis zu zehn Prozent der Funktionen in Unternehmen prognostiziert hat, und anderseits, dass kleinere Unternehmen mit niedrigeren Pro-Kopf-Umsätzen überproportional von der schwächelnden Wirtschaft betroffen sind. 2026 wird da wohl mehr Klarheit bringen."

Top 10: Seit 2019 ist die fischerAppelt Agenturgruppe, Hamburg, Marktführer im PR-JOURNAL-Ranking für PR- und Kommunikationsagenturen. Mit einem PR-Honorarumsatz von 75,38 Millionen Euro konnte sie ihr Vorjahresergebnis um zwölf Prozent ausbauen. Platz 2 geht an die Serviceplan Content Group, München, mit 60,88 Millionen Euro (plus 6,1 %). Dritter im PRJ-Ranking wurde Ketchum, Düsseldorf, die mit einer Steigerung um 9,7 Prozent ein Ergebnis von 30,96 Millionen Euro erzielten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es mit MSL nur einer Agentur gelungen, sich neu unter den Top 10 zu platzieren. Die Berliner Agentur schaffte es mit 24,22 Millionen Euro PR-Honorarumsatz auf Platz 7. Mit dem Plus von 13,9 Prozent erreichte MSL damit auch das stärkste Wachstum unter den Top 10.

Top 11 bis 20: Auf den weiteren Plätzen 11 bis 20 gab es nur geringfügige Verschiebungen. Acht der zehn Agenturen blieben innerhalb dieser Range. Mit segmenta communications, Hamburg, und navos - Public Dialogue Consultants, Berlin, schafften zwei Agenturen erstmals den Sprung in diesen Bereich.

Nachmeldungen mit Testat sind bis zum 30. September 2025 möglich. Auch Agenturen, die bisher nicht gemeldet haben, können bis zum Jahresende noch ihre Daten nachreichen und werden ins Ranking aufgenommen.

Nähere Informationen zum Ranking und Stimmen einzelner Branchenvertreter finden Interessierte unter diesem Link: https://pr-journal.de/nachrichten/branche/33422-pr-agenturmarkt-legt-auch-2024-zu.html

Das Gesamtranking und die Sonderauswertungen 2024 sind hier zu finden: https://ots.de/MK4oCL

Original-Content von: PR-Journal Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell