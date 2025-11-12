PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Thema bei "maybrit illner" im ZDF: "Kein Aufschwung, kein Vertrauen – Zerreißprobe für Schwarz-Rot?"

Thema bei "maybrit illner" im ZDF: "Kein Aufschwung, kein Vertrauen – Zerreißprobe für Schwarz-Rot?"
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Union und SPD wollten eine "Arbeitskoalition" sein – doch stattdessen: Dauerstreit, der manche schon an Ampel-Zeiten erinnert. Am Donnerstag nun erneut Krisenmanagement im Koalitionsausschuss: Rentenreform, Verbrenner-Aus, Heizgesetz und Bürgergeld – angesichts der Haushaltslage steht vieles wieder auf dem Prüfstand. Und das inmitten einer Wirtschaftskrise: "maybrit illner" fragt am Donnerstag, 13. November 2025, 22.15 Uhr im ZDF: "Kein Aufschwung, kein Vertrauen – Zerreißprobe für Schwarz-Rot?"

Das neue Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen bestätigt Stagnation, ausbleibende Investitionen und schrumpfende Schlüsselindustrien. Welche Reformen braucht Deutschland also am dringendsten? Wie lässt sich die Wirtschaft ankurbeln, ohne den Sozialstaat abzuwürgen? Auf welche Einschnitte für die Bürger wird sich Schwarz-Rot verständigen? Und wird sich die Regierung überhaupt auf etwas verständigen?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind die Ministerpräsidenten aus Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, Reiner Haseloff (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD), die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm und der Journalist Robin Alexander.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail unter  Krebs.B@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos  
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen
"maybrit illner" im  ZDF-Streaming-Portal

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 11.11.2025 – 16:16

    Programmhinweis / Freitag, 21. November 2025, 23.30 Uhr / aspekte

    Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Freitag, 21. November 2025, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Salwa Houmsi Die Fitnessbranche boomt. Muskelaufbau und optimierte Ernährung versprechen Gesundheit. Gleichzeitig wächst der Druck, den gestählten Idealen zu entsprechen. Ist die Welt im Körperwahn? Smarte Tracking-Tools und Proteinshakes sind in aller Munde, aus den sozialen Medien ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:29

    ZDF-Programmänderung ab Woche 49/25

    Mainz (ots) - Woche 49/25 Fr., 5.12. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 15.45 sportstudio live Biathlon-Weltcup 7,5 km Sprint Frauen 17.25 Biathlon Nation (VPS 17.30) Ein Team. Eine Mission. 17.55 sportstudio live (fub/HD/UT) FIFA WM 2026 Gruppenauslosung Übertragung aus Washington Kommentator: Oliver Schmidt Moderation: Katrin Müller-Hohenstein 19.35 heute (VPS 19.00) 19.55 Wetter (VPS 19.20) 20.00 sportstudio ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren