TUI Deutschland GmbH

Neues Angebot in Ägypten: Sharm el Sheikh rückt bei TUI in den Fokus

Hannover (ots)

TUI Magic Life Redsina Sharm el Sheikh ab sofort buchbar

Neue TUI fly Direktflüge ab Frankfurt und Düsseldorf nach Sharm el Sheikh

Hurghada bei Deutschen Nummer eins, Sharm el Sheikh bei Briten

Benjamin Jacobi: "Nachfrage nach Sharm el Sheikh wird deutlich steigen"

Ägypten erlebt aktuell einen steilen Aufwärtstrend und TUI weitet das Angebot am Roten Meer deutlich aus. Besonders Sharm el Sheikh rückt in den Fokus: Mit der Wiedereröffnung des TUI Magic Life Redsina Sharm el Sheikh und neuen TUI fly Direktflügen startet TUI eine strategische Expansion auf der Sinai-Halbinsel.

"Die Nachfrage nach Reisen ans Rote Meer übertrifft bereits unsere Erwartungen. Die Buchungseingänge für die Sommersaison 2025 liegen aktuell deutlich über Vorjahr", so Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung. Ägypten belegt auf der Beliebtheitsskala der Reiseländer bereits Platz vier, vor allem wegen der modernen All-Inclusive-Hotels am Roten Meer, dem exzellenten Service, guten Preis-/Leistungsverhältnis und der ganzjährigen Sonnengarantie.

Für Urlauber aus Deutschland spielen derzeit in erster Linie die Regionen Hurghada und Marsa Alam eine wichtige Rolle. Jetzt soll auch Sharm el Sheikh auf der Sinai-Halbinsel - mit knapp 75 Prozent Gästeanteil bislang fest in britischer Hand - stärker in den Fokus deutscher TUI Gäste rücken. "Gute Flugverbindungen und starke Hotelmarken sind der Schlüssel zur Destinationsentwicklung", erklärte TUI Deutschland-Chef Jacobi. "Mit dem TUI Magic Life Club und neuen Direktflügen werden wir die Nachfrage aus Deutschland spürbar steigern." TUI wird hier noch in diesem Jahr den TUI Magic Life Redsina Sharm el Sheikh wieder ins Programm nehmen. Der Club ist ab sofort für den Winter 2025/26 buchbar. Zeitgleich schaltet TUI fly das Angebot für neue Direktverbindungen nach Sharm el Sheikh frei. Ab 3. November, pünktlich zur Eröffnung des TUI Magic Life Clubs, hebt der Ferienflieger dann jeweils zwei Mal wöchentlich ab Düsseldorf und Frankfurt Richtung Sinai-Halbinsel ab. Über 30.000 Flugsitzplätze an fast 100 Abflugterminen stehen dann in der Wintersaison bereit.

"Ägypten gilt seit Jahren als ein aufstrebendes Cluburlaubsziel mit stetig wachsender Nachfrage. Mit dem neuen TUI Magic Life Redsina Sharm el Sheik erweitern wir unser Angebot gezielt in einer Region, die sowohl für unsere Gäste als auch Marke großes Potenzial bietet. Sharm el Sheikh ist mit seinen traumhaften Stränden und faszinierenden Unterwasserwelten ideal für einen unvergesslichen All-Inclusive-Urlaub", so Bernd Mäser, Geschäftsführer TUI Magic Life.

Der TUI Magic Life Club befindet sich direkt am Strand und richtet sich an Familien, Paare und Soloreisende gleichermaßen. Die erst kürzlich modernisierte Anlage bietet 521 moderne Zimmer, Swim-up-Pools, einen Wasserpark sowie eine Tauchschule direkt am Hausriff. Mit dem neuen Club betreibt TUI Magic Life ab November gleich zwei Anlagen in Ägypten und vier Clubs in Nordafrika. Insgesamt umfasst das Portfolio der Marke 16 Clubs in sechs Ländern.

TUI ist aktuell mit rund 100 Hotels in Sharm el Sheikh vertreten. Weitere Programm-Highlights sind das TUI Blue Sensatori Coral Sea, das Jaz Fanara Resort & Residence und Hotels der Rixos-Kette wie beispielsweise das Rixos Sharm El Sheikh Adults Only und das Rixos Premium Seagate. "Wir sehen für die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Polen in Sharm el Sheikh langfristig ein ähnliches Potenzial wie für Großbritannien und planen alle Märkte weiterzuentwickeln", so Jacobi.

Auch im beliebten Badeort Marsa Alam baut TUI das Angebot eigener Marken aus: Im Sommer eröffnet das Hotel Samaya neu als TUI Blue Samaya direkt am Strand der Coraya Bucht. Die Poolanlage mit großem Aquapark, das Hausriff zum Schnorcheln und der herzliche Service machen das Hotel in Marsa Alam zu einem idealen Ort besonders für Familien.

Info: Eine Woche im TUI Magic Life Redsina Sharm el Sheikh kostet mit TUI fly-Flug ab/bis Frankfurt, Transfer und All Inclusive ab 899 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Diese Meldung und Bilder finden Sie auch im Newsroom unter www.tuigroup.com.

Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell