TUI Deutschland GmbH

ITB 2025: airtours setzt neue Maßstäbe im Luxusreisemarkt

Hannover/Berlin (ots)

Kreta ist neuer Luxus-Hotspot im Sommer 2025

Neu im Sommer: airtours bietet Azoren wieder an

Luxustrend 2025: Maßgeschneiderte Reisen

Jenseits von Glamour: Luxus durch authentische Erlebnisse

Luxus von morgen: Trendforscher Oliver Kreipe mit neuen Inspirationen

Zukunftstrends Longevity und Mindful Travel

Exklusiv, maßgeschneidert, anspruchsvoll - damit hat sich airtours an die Spitze des Luxusreisemarktes gesetzt und wächst weiter im obersten Segment des Reisens. Die Luxusmarke der TUI richtet ihr Angebot gezielt an Reisende, die nicht nur außergewöhnlichen Komfort, sondern zunehmend einzigartige, individuell kuratierte Erlebnisse suchen. "Luxus entwickelt sich stetig weiter - unsere Gäste erwarten höchste Exklusivität, gepaart mit authentischen und maßgeschneiderten Erlebnissen", sagte Steffen Boehnke, Director airtours, anlässlich der ITB 2025. "Wir konzentrieren uns weiter auf das obere Luxussegment und bieten eine noch exklusivere Auswahl an handverlesenen Hotels und außergewöhnlichen Reiseformaten." Diese klare Positionierung zeigt nachhaltigen Erfolg und etabliert airtours als führende Luxusreisemarke in Europa.

Top-Luxusziele im Winter

Die Malediven bleiben Luxus-Reiseziel Nummer Eins, denn nirgendwo sonst gibt es gemessen an der Einwohnerzahl so viele Luxushotels. Es folgen die Vereinigten Arabischen Emirate und Thailand auf den Plätzen zwei und drei. Top-Aufsteiger im Winter sind Katar, Sri Lanka und der Oman mit jeweils hohem Wachstum. Auch Familien zieht es im Winter in die Vereinigten Arabischen Emirate. Abu Dhabi ist das beliebteste Reiseziel, und das Waldorf Astoria Doha Lusail in Katar ist das Lieblingshotel von Familien im Luxussegment.

Luxusfavoriten im Sommer

Kreta hat sich zum Hotspot der Luxushotellerie im Mittelmeer entwickelt und ist Favorit der airtours Gäste im kommenden Sommer. Gästeliebling ist das Fünf-Sterne-Resort Daios Cove in Agios Nikolaos - sowohl bei Paaren als auch bei Familien. Zu den Top-Aufsteigern im Sommer zählen die Insel Kos, Athen und seine Riviera sowie die Halbinsel Peloponnes. Im Bereich Fernreisen führen die USA das Ranking an, gefolgt von den Malediven und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Höchste Buchungszuwächse verzeichnen Dubai mit 70 Prozent und Bangkok mit 60 Prozent. Thailands Hauptstadt etabliert sich zunehmend als Zentrum exklusiver Erlebnisse. Neue Luxus-Projekte wie das Ende letzten Jahres eröffnete Dior Gold House und das bald eröffnende The Ritz-Carlton One Bangkok ziehen immer mehr Luxusgäste an.

Neu im Sommer: airtours bietet Azoren wieder an

Die portugiesische Inselgruppe im Atlantik ist wieder im airtours Programm und bietet anspruchsvollen Reisenden eine faszinierende Mischung aus Exklusivität, Abenteuer und Entspannung. Ein besonderes Highlight ist das Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel auf São Miguel. Das stilvolle Boutique-Hotel verbindet authentische Azoren-Tradition mit modernem Luxus und schafft einen Rückzugsort für Reisende, die Wert auf Nachhaltigkeit und Privatsphäre legen. Ob Wanderungen durch unberührte Natur, Erkundungen vulkanischer Kraterseen oder ein Bad in heißen Thermalquellen - die Azoren sind ein idealer Ort für alle, die Ursprünglichkeit und Exklusivität harmonisch vereint erleben möchten.

Luxustrend 2025: Maßgeschneiderte Reisen

Persönliche Präferenzen und einmalige Erlebnisse stehen im Mittelpunkt des Reisens 2025. Immer mehr anspruchsvolle Reisende suchen nach individuell gestalteten Reiseerlebnissen, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die airtours private travel Manufaktur, die im zweistelligen Prozentbereich wächst, setzt dabei neue Maßstäbe. "Unsere exklusiv kuratierten Rundreisen und Luxussafaris treffen exakt die Erwartungen von Gästen, die höchste Individualität und Einmaligkeit suchen", erläuterte Boehnke. Im erweiterten Portfolio für den Sommer 2025 finden jetzt auch privat geführte Rundreisen in den USA und auf Hawaii statt, die höchsten Komfort, individuelle Betreuung vor Ort und spektakuläre Erlebnisse verbinden.

Jenseits von Glamour: Luxus durch authentische Erlebnisse wie Walking-Safaris

"Luxus steht nicht nur für Glanz und Glamour, sondern zunehmend auch für Authentizität und Sinn für das Ursprüngliche. Die Rückbesinnung auf echte und unverfälschte Erlebnisse prägen Luxusreisen in 2025", so Boehnke. So gewinnen u. a. Walking-Safaris an Bedeutung, denn sie bieten den Luxus, Landschaften und Wildtiere hautnah zu erleben. In der abgelegenen Palmwag-Konzession im Nordwesten Namibias bietet das Desert Rhino Camp ein besonderes Erlebnis: Gemeinsam mit erfahrenen Fährtenlesern der Organisation "Save the Rhino Trust" begeben sich Reisende auf die Suche nach den Spitzmaulnashörnern und erhalten dabei tiefgehende Einblicke in den Schutz dieser seltenen Dickhäuter. Mit airtours bekommen Gäste Zugang zu diesem einzigartigen Naturschutzgebiet und fördern gleichzeitig nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus.

Stark nachgefragt: Mehr Natur

Auch im Sultanat Oman wird Luxus neu interpretiert. airtours bietet Wüstencamping-Luxus in völliger Abgeschiedenheit mit eigenem Butler, privatem Chefkoch und spannenden Aktivitäten wie Wüstensafaris oder Dinner unter dem Sternenhimmel. Auch das Six Senses Zighy Bay Resort bietet eine besondere Kombination aus luxuriöser Abgeschiedenheit und Abenteuer. Gäste können per Geländewagen über eine Gebirgsstraße, mit dem Boot entlang der Küste oder für ein echtes Adrenalinerlebnis per Tandem-Gleitschirmflug anreisen. Nachhaltigkeit und Wellness stehen hier im Mittelpunkt - vom preisgekrönten Spa bis zur biozertifizierten Gourmetküche.

Luxus von morgen: Trendforscher Oliver Kreipe mit neuen Inspirationen

airtours ist der einzige Reiseveranstalter weltweit mit einem eigenen Trendforscher und Inspirationsmanager. Oliver Kreipe spürt neue Luxustrends und Erlebnisideen auf, lange bevor sie zum Geheimtipp werden. Seine Expertise fließt direkt ins airtours-Programm ein. Doch nicht nur Reisende profitieren von dieser Expertise: airtours Vertriebspartner erhalten durch gezielte Weiterbildungen und Seminare immer die neuesten Einblicke in den sich permanent wandelnden Luxusmarkt. "Wir wissen zuerst, was morgen angesagt ist", sagte Oliver Kreipe.

Was schafft uns Wohlbefinden? Trendforscher Kreipe beschäftigt sich vor allem mit den Grundpfeilern des Glücks: dem persönlichen Wachstum, der Stressreduzierung und der sozialen Verbundenheit. Sie sind ursächlich für die Entstehung von Trends. "Wenn wir verstehen, was Menschen wirklich suchen, wenn sie an Urlaub denken, können wir mit unseren Angeboten zum Wohlbefinden beisteuern", so Kreipe.

Zukunftstrend Longevity: Auch im Alter gesund und aktiv sein

Es ist der Trend unserer Zeit und nimmt eine immer größere Rolle in der Wellness-Konzeption der Luxushotels ein: Longevity. Schließlich ist die Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit wesentlicher Teil unserer Glückmatrix, und der technische Fortschritt macht Behandlungsergebnisse heute sehr gut messbar. Der Longevity Hub by Clinique La Prairie im One&Only One Za'abeel bietet modernste Wissenschaft und Therapien - für ein langes Leben in Bestform.

Zukunftstrend Mindful Travel: Glück durch Achtsamkeit und Ruhe

In einer immer komplexer werdenden Welt suchen Menschen nach innerer Ausgeglichenheit. Yoga und Meditation gehören, anders als noch vor zwanzig Jahren, heute zum Standard im Luxussegment. Hinzukommen aber immer neue Angebote für bewusste Entschleunigung im Urlaub. Während der Night-Spa-Rituale der Four Seasons Resorts auf den Malediven oder auf Koh Samui kann man sich einfach fallen lassen - unter dem Sternenhimmel und mit dem Rauschen des Meeres als Begleitmusik.

Was uns wirklich glücklich macht: Verbundenheit

Gemeinsame Erlebnisse und inspirierende Begegnungen - das macht die Magie des Reisens aus. Dabei sollen die Erlebnisse heute möglichst besonders sein. Zum Beispiel zusammen mit Forschern des SETI-Instituts auf Swan Hellenic-Expeditionen nach außerirdischen Signalen suchen. Oder in Bangkok die neuen Fashion-Tempel über geführte Touren erleben: im Louis Vuitton The Place mit angeschlossenem Museum und im Dior Gold House mit seiner Instagram freundlichen Prachtfassade. Shopping zum Weitererzählen und Teilen mit Freunden und Bekannten - und den eigenen Followern auf Social Media.

