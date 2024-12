TUI Deutschland GmbH

Es geht weiter: TUI startet jetzt die Buchungen für den Winterurlaub 2025/26 und die nächste Saison an Strand und Meer

Hannover (ots)

Start ab November 2025: TUI fly Flugplan und Top-Hotels verfügbar

Top 3: Kanarische Inseln, Ägypten und Kapverden

Größtes Angebot: ab Hannover und Düsseldorf in die Sonne

Frühbuchen ist angesagt: Robinson, TUI Blue, TUI Magic Life und weitere Top Hotels bereits für nächsten Winter buchbar

Der Urlaub 2025 ist für viele Menschen zurzeit ein Top-Thema. Während sich die einen gerade mit den attraktiven Frühbucherkonditionen für den Sommer 2025 beschäftigen, kehren die ersten Gäste aus dem aktuellen Winterurlaub zurück und möchten sich gleich für das nächste Jahr Hotel und Flug in die Sonne sichern. Der Trend "Relax, Return und Rebook" setzt sich somit fort.

Als erste Ferienfluggesellschaft schaltet TUI fly jetzt ihren Winterflugplan für die Saison 2025/26 frei und bietet mehr als 300 wöchentliche Flugverbindungen zu traumhaften Stränden in den begehrtesten Urlaubszielen. Zu den beliebtesten der insgesamt 16 Sonnenzielen gehören die Kanaren mit Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote, die gemeinsam fast die Hälfte der 1,3 Millionen Sitzplätze ausmachen.

"Nicht nur für den kommenden Sommer sehen wir einen außergewöhnlich starken Trend zum Frühbuchen. Urlauber wollen Planungssicherheit und noch früher die nächste Reise planen. Neben den Top-Zielen auf den Kanaren und in Ägypten zählen im kommenden Winter auch die Kapverden zu den Favoriten unserer Gäste. Hier bauen wir unser Programm aus und bieten 22 wöchentliche Flüge ab allen der fünf Abflughäfen in Deutschland an", sagt Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung.

Mallorca ist längst nicht mehr nur ein Sommerziel und lockt im Winter mit 36 wöchentlichen Verbindungen immer mehr Urlauber aus Deutschland. Mehr als 200.000 Sitzplätze hat TUI fly für Ägypten im Angebot, das mit seinen faszinierenden Zielen wie Hurghada, Marsa Alam und Luxor ebenfalls eine steigende Nachfrage verzeichnet. Auch Dakar im Senegal wird ab Düsseldorf wieder angeflogen.

Die weiß-blauen Boeing 737 starten im nächsten Jahr wieder von fünf Abflughäfen in Deutschland. Das größte Angebot mit rund 350.000 Sitzplätzen in die Sonne und zurück entfällt dabei auf den Flughafen Düsseldorf, der mit seinem Angebot knapp vor dem Heimatflughafen Hannover liegt, dicht gefolgt vom Flughafen Frankfurt. Auch von München und Stuttgart hebt TUI fly gen Süden ab.

Frühbucher aufgepasst: Noch nie war es so einfach, den Winterurlaub frühzeitig zu planen, denn auch Pauschalreisen mit TUI fly-Flügen können schon bequem reserviert werden. Ab sofort können neben den beliebten Clubs von Robinson und TUI Magic Life auch Hotels von TUI Blue, TUI Kids Club und TUI Suneo gebucht werden. Bestseller-Hotels wie der Robinson Cabo Verde, das TUI Blue Makadi oder der TUI Magic Life Furteventura sind bereits zur Buchung freigeschaltet. Auch der neue TUI Kids Club Jaz Samaya ist bereits buchbar.

Darüber hinaus stehen zahlreiche Rundreisen und Tausende weitere Hotels weltweit zur Verfügung, von den Malediven, mit dem runderneuerten Robinson Club, bis hin zu beliebten Zielen in Europa wie Italien, Spanien oder Griechenland. Für einen besonderen Städtetrip sind auch die Riu Plaza Hotels in den USA - ideal für Christmas Shopping in New York - schon jetzt buchbar.

