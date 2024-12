TUI Deutschland GmbH

Weihnachtsurlaub 2024: Familien gönnen sich längere Auszeiten

Hannover (ots)

11 Tage: Durchschnittliche Reisezeit an Weihnachten deutlich länger

62 Prozent: Feiertage ohne die Familie für viele undenkbar

TUI hat noch Angebote für Kurzentschlossene

Die ersten Türchen im Adventskalender sind geöffnet, die Weihnachtszeit steht bevor. Egal ob der Besuch bei den Verwandten, Strandurlaub in der Sonne oder Wintersport in den Alpen, in diesem Jahr wollen besonders viele Menschen aus Deutschland über die Feiertage dem Alltag entfliehen und verreisen. Besonders Familien nutzen den Jahreswechsel zur gemeinsamen Auszeit und gönnen sich zunehmend längere Urlaube.

"Traditionell zählen Weihnachten und Silvester zur beliebtesten Reisezeit. In diesem Jahr gönnen sich die Urlauber mehr und verreisen im Schnitt mit rund elf Tagen auch länger als üblich. Bei Fernreisen sind es sogar 13 bis 15 Tage. Viele nutzen die Feiertage für eine längere Auszeit, und um die Verwandtschaft zu sehen. In diesem Winter sind besonders viele Familien mit TUI unterwegs", sagt Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung.

Für 62 Prozent sind die Feiertage ohne die Familie undenkbar

Weihnachten ohne die Familie ist für die meisten undenkbar: Und so nutzt ein Drittel der Befragten die Feiertage, um zu ihrer Familie zu fahren, während 29 Prozent den Besuch während der Weihnachtsfeiertage empfangen. Insgesamt 62 Prozent feiern am liebsten mit der Familie die Festtage, wie eine repräsentative Befragung von 2.000 Menschen des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag von TUI herausgefunden hat. Immer beliebter werden Multi-Generationen-Reisen, also der Urlaub mit der gesamten Familie inklusive der Großeltern. Das kann die Berghütte in Österreich sein oder das Ferienhaus an der See, das über die Feiertage zum Rückzugsort für Groß und Klein wird.

Weihnachten unter Palmen immer beliebter

Für diejenigen, die rund um Weihnachten dem kalten Wetter entfliehen möchten, ist ein Urlaub unter Palmen die perfekte Wahl. Mit rund 15 Prozent steht der sonnige Weihnachtsurlaub hoch im Kurs. Insbesondere in Städten wie Hamburg und Berlin, wo rund jeder Fünfte Palmen dem Tannenbaum vorzieht, freuen sich Urlauber vermehrt auf Cocktails am Strand anstatt Glühwein in der Kälte. Besonders beliebt in diesem Jahr ist Hurghada in Ägypten, gefolgt von den Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. Auch Fernreisen liegen im Trend. Beliebtestes exotisches Reiseziel bleiben die Malediven, aber auch Thailand, die Emirate, allen voran Dubai, und Mexiko sind zum Jahreswechsel angesagt.

Auch Winterurlaub und Städtereisen an den Festtagen gefragt

Für weiße Weihnachten in den Bergen reisen Urlauber am liebsten nach Österreich, insbesondere nach Tirol, ins Salzburger Land, nach Kärnten und Vorarlberg. Für rund sechs Prozent der Befragten gehört der Winterurlaub zu Weihnachten. Schnee ist hier nur der Anfang eines unvergesslichen Weihnachtsurlaubs, denn viele Winterurlaubsorte bieten exzellente Hotels und fantastische Kulinarik. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich Städtereisen zur Weihnachtszeit. Knapp acht Prozent der Befragten freuen sich darauf, Metropolen in festlichem Glanz zu erleben. Ob Paris, Wien oder New York - zwischen Sightseeing, Shopping und dem weihnachtlichen Treiben gibt es viele Möglichkeiten, unvergessliche Momente zu erleben - ganz ohne den heimischen Feiertagsstress.

Wer jetzt noch über die Feiertage verreisen möchte, findet in vielen Urlaubszielen interessante Angebote, denn TUI hat die Hotelkontingente im Winter rechtzeitig aufgestockt, so dass beliebte Hotels auch über die Feiertage teilweise noch buchbar sind. Kurzentschlossene Urlauber sollten sich jedoch beeilen, denn generell gilt: Je später Weihnachtsurlauber buchen, desto flexibler sollten sie in ihrer Reiseplanung sein.

Urlaub in der Sonne für die gesamte Familie bietet der TUI Kids Club Jaz Bluemarine in Hurghada in Ägypten. Eine Woche, beispielsweise vom 20. bis 27. Dezember, kostet ab 930 Euro pro Person im Doppelzimmer mit All Inclusive und Flug ab/bis Deutschland. Kinder bis 15 Jahre zahlen ab 399 Euro.

Urlaub unter Palmen: Eine Woche beispielsweise vom 22. bis 29. Dezember, im Fünf-Sterne-Hotel Sheraton Dubai Creek Hotel and Towers kostet ab 2.074 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Flug ab/bis Deutschland.

Urlaub im Schnee bietet das TUI Blue Schladming in der Steiermark. Fünf Nächte kosten ab 675 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück, beispielsweise vom 22. bis 27. Dezember.

