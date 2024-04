Gerresheimer AG

Gerresheimer schließt Partnerschaft mit RxCap für vernetzte Adhärenz-Lösungen

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/Berlin/Ohio, USA (ots)

Gerresheimer schließt Partnerschaft mit RxCap für vernetzte Adhärenz-Lösungen

Gerresheimer-Tochter Centor erhält exklusive Vertriebsrechte für Apotheken in den USA

Adhärenz-Lösungen für therapeutische Fernüberwachung durch Apotheken

Digitale Lösungen zur Therapieunterstützung verbessern Behandlungsergebnis

Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat eine Partnerschaft mit dem US-Gesundheitstechnologieunternehmen RxCap geschlossen und eine Minderheitsbeteiligung erworben. Die Gerresheimer-Tochter Centor erhält im Rahmen der Vereinbarung das exklusive Vertriebsrecht für Apotheken in den USA für Adhärenz-Lösungen von RxCap aus vernetzten Verschlusslösungen für Tablettenbehälter und der zugehörigen Cloud-basierten Software. Centor ist in den USA Marktführer für Tablettenbehälter für verschreibungspflichtige Medikamente und damit bestens positioniert, um smarte Adhärenz-Lösungen für bestehende Abläufe in Apotheken zu ermöglichen.

"Die Adhärenz-Lösungen von RxCap sind eine ideale Ergänzung zu den Centor-Tablettenbehältern", so Tony Haba, Senior Vice President North America bei Gerresheimer. "Lösungen für digitale Therapieunterstützung sind für Gerresheimer ein zukünftiger Wachstumsmarkt. Deshalb bieten wir unseren Kunden verstärkt innovative Komplettlösungen aus vernetzten Primärverpackungen und digitalen Monitoring-Plattformen an. Die Partnerschaft mit RxCap ist hierfür ein hervorragendes Beispiel."

"Unsere Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen und damit das Behandlungsergebnis zu verbessern", sagt Sreeram Ramakrishnan, CEO von RxCap. "Centor ist ein innovativer Marktführer mit starken Kundenbeziehungen zu Apotheken. Mithilfe der Partnerschaft werden wir die Anzahl der von uns versorgten Patienten erhöhen können. Das Gerresheimer Know-how im Bereich der Primärverpackungen und der Zugang zu den Verantwortlichen in den Apotheken werden es uns darüber hinaus ermöglichen, weitere Adhärenz-Lösungen zu entwickeln. Damit können wir unsere Wirkung verstärken."

Minderheitsbeteiligung und Sitz im Verwaltungsrat

Gerresheimer hat im Rahmen der Partnerschaft neben den exklusiven Vertriebsrechten für Apotheken in den USA auch eine Minderheitsbeteiligung an RxCap erworben. Gerresheimer wird zudem einen Vertreter in den Verwaltungsrat von RxCap entsenden.

Therapeutische Fernüberwachung

Die Patienten-Adhärenz bei der Medikamenteneinnahme ist entscheidend für den Therapieerfolg und kann kostenintensive Krankenhausaufenthalte verhindern. Digitale Therapiebegleitung gewinnt in diesem Bereich nicht nur durch körpergetragene Sensoren und Apps an Bedeutung, sondern zunehmend auch durch vernetzte Primärverpackungen und Verabreichungssysteme sowie der Überwachung der Medikamentenadhärenz.

Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung wird Centor den Apotheken die RxCap-Suite aus vernetzten Verschlüssen für Tablettenbehälter und zugehöriger Cloud-basierter Software anbieten, um sie bei der Überwachung der Patienten-Adhärenz bei verschreibungspflichtigen Medikamenten zu unterstützen. Die Lösungen erfordern keinen zusätzlichen Aufwand für den Patienten, können problemlos in bestehende Abläufe der Apotheken integriert werden und erlauben ein effektives Management der Patientenbedürfnisse.

Mit einem Mobilfunksignal meldet die RxCap an die Cloud-basierte Softwareplattform, wann der Tablettenbehälter geöffnet wurde. Das Apothekenpersonal kann so einfach und schnell einschätzen, ob das Medikament wie verordnet eingenommen wurde und per Textnachricht oder Anruf an die Medikamenteneinnahme erinnern.

Diese Partnerschaft ermöglicht es Apotheken, rasch Adhärenz-Lösungen auf den Markt zu bringen, mit denen die Therapie der Patienten effektiver unterstützt werden kann. Mit minimalen Investitionen in ihre Arbeitsabläufe können Apotheken so neue Einnahmequellen erschließen.

RxCap für US-Apotheken ab sofort verfügbar

Die RxCap ist ab sofort für US-Apotheken verfügbar und kann direkt bei Centor bestellt werden. Centor erweitert damit sein Produktangebot in den USA, positioniert sich im Markt für Remote Therapeutic Monitoring, profitiert von wiederkehrenden Umsätzen und beeinflusst darüber hinaus erheblich das Behandlungsergebnis von Patienten.

Für Bestellungen und Fragen können sich US-Apotheken unter der E-Mail prescription@centorrx.com an Centor wenden.

Weitere Informationen RxCap: www.rxcap.com

Weitere Informationen Gerresheimer: www.gerresheimer.com

Original-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuell