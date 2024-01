Statistisches Bundesamt

Apfelernte 2023 um 12,1 % geringer als im Vorjahr

WIESBADEN (ots)

Ungünstige Witterungsverhältnisse tragen zu drittschlechtester Apfelernte der vergangenen zehn Jahre bei: 129 800 Tonnen weniger Äpfel als im Vorjahr

Pflaumenernte mit Rückgang um 6,5 % auf 43 800 Tonnen ebenfalls unterdurchschnittlich

Der Apfel ist weiterhin das mit großem Abstand am meisten geerntete Baumobst in Deutschland. Allerdings blieb die Apfelernte im Jahr 2023 unter der in den vergangenen Jahren meist erreichten Marke von 1 Million Tonnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Ernteergebnissen mitteilt, wurden mit rund 941 200 Tonnen Äpfeln etwa 129 800 Tonnen oder 12,1 % weniger geerntet als im ertragreichen Jahr 2022 (1,1 Millionen Tonnen). Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2022 fiel die Apfelernte etwa 39 900 Tonnen oder 4,1 % geringer aus.

Nass-kaltes Wetter zur Blütezeit, Hitze und Trockenheit im Sommer setzen Bäumen zu

Nach den besonders schlechten Erntejahren 2017 mit 596 700 Tonnen und 2013 mit 803 800 Tonnen nimmt die Apfelernte 2023 Platz 3 der niedrigsten Apfelernten der vergangenen zehn Jahre ein. Ursache für die geringe Erntemenge waren in erster Linie ungünstige Witterungsverhältnisse. Das nasse und kalte Wetter zum Zeitpunkt der Blüte wirkte sich negativ auf die Bestäubung aus und führte teilweise zu Frostschäden. Im Frühsommer auftretende Hitze und Trockenheit setzten vielen Bäumen zusätzlich zu und förderten Sonnenbrand und Trockenstress. Hinzu kamen ein erhöhtes Auftreten von Krankheiten (wie zum Beispiel Schorf) und lokal auftretende Niederschlags- und Hagelereignisse, die im Hochsommer die Früchte beschädigten.

Deutliche Rückgänge in den größten Apfelanbaugebieten Altes Land und Bodensee

Eine besondere Bedeutung für die heimische Apfelernte haben die beiden größten deutschen Apfelanbaugebiete Altes Land (Niedersachsen und Hamburg) und Bodensee (Baden-Württemberg). In Baden-Württemberg wurden 2023 mit 313 600 Tonnen die meisten Äpfel geerntet, jedoch 60 800 Tonnen oder 16,2 % weniger als 2022. In Niedersachsen wurden mit 282 700 Tonnen 31 000 Tonnen oder 9,9 % weniger Äpfel geerntet als im Vorjahr. Gemessen an der bundesweiten Apfelernte erzielten Baden-Württemberg und Niedersachsen Anteile von 33,3 % beziehungsweise 30,0 %.

Die meisten Äpfel wurden als Tafelobst verkauft

Etwa drei Viertel (74,4 % bzw. 699 600 Tonnen) der Apfelernte 2023 waren zur Vermarktung als Tafelobst vorgesehen. Als Verwertungs- oder Industrieobst, etwa zur Produktion von Fruchtsaft, Konserven oder Apfelwein, wurden rund ein Viertel der Ernte (24,1 % bzw. 226 600 Tonnen) verwendet. Der verbleibende Rest (1,6 % bzw. 15 000 Tonnen) konnte aufgrund von Lager- oder Verarbeitungsverlusten nicht vermarktet werden.

Pflaumenernte 6,5 % unter dem Vorjahresniveau

Die Erntemenge von Pflaumen und Zwetschen lag 2023 mit 43 800 Tonnen um 6,5 % unter dem Vorjahreswert von 46 800 Tonnen. Die durchschnittliche Erntemenge der vergangenen zehn Jahre (45 500 Tonnen) wurde damit um 3,7 % unterschritten. Da Pflaumen und Zwetschen zu den alternierenden Baumobstarten gehören, sind von Jahr zu Jahr schwankende Ernteerträge charakteristisch. Aufgrund von ungünstigen Witterungsbedingungen, Schädlingsbefall (z. B. Essigfliegen) und durch Regen verursachtem Aufplatzen der Früchte kam es in einigen Regionen zu Ertragseinbußen. Bei den geernteten Pflaumen spielte die Vermarktung als Tafelobst mit 37 900 Tonnen (86,5 %) eine noch bedeutendere Rolle als bei den Äpfeln. Zur Nutzung als Verwertungs- oder Industrieobst wurden nur 4 300 Tonnen (9,9 %) verwendet. Unter die Kategorie "nicht vermarktet" fielen 1 600 Tonnen und damit 3,6 % der Früchte.

Die wichtigsten Bundesländer bei der Pflaumenernte waren wie schon in den Vorjahren Baden-Württemberg mit 18 300 Tonnen (+0,8 % zum Vorjahr) und Rheinland-Pfalz mit 9 000 Tonnen (-18,4 % zum Vorjahr). Die Erntemenge dieser beiden Länder umfasste 62,3 % der diesjährigen deutschen Pflaumenernte.

An der gesamten erfassten Erntemenge von 1,1 Millionen Tonnen Baumobst im Jahr 2023 hatten Äpfel einen Anteil von rund 88,1 %. Der Anteil von Pflaumen und Zwetschen lag bei 4,1 %. Zusätzlich wurden in Deutschland 37 800 Tonnen Birnen (3,5 %), 32 400 Tonnen Süßkirschen (3,0 %), 7 800 Tonnen Sauerkirschen (0,7 %) sowie 5 800 Tonnen Mirabellen und Renekloden (0,5 %) geerntet.

Methodische Hinweise:

Für die Ernteschätzung der wichtigsten Baumobstarten berichten die Ernte- und Betriebsberichterstatterinnen und -erstatter zu verschiedenen Zeitpunkten über die erwarteten bzw. erzielten Erntemengen und Hektarerträge von Äpfeln, Birnen, Pflaumen/Zwetschen, Mirabellen/Renekloden sowie Süß- und Sauerkirschen. Zwischen den Schätzungen in den Monaten Juni, Juli, August und November kann es etwa aufgrund von Witterungsbedingungen, Krankheiten oder Schädlingen noch zu erheblichen Änderungen kommen.

Die letzte Schätzung der Kirschenernte erfolgt im August, die letzte Schätzung der anderen Baumobstarten im November.

Die Flächenangaben basieren auf der zuletzt 2022 durchgeführten Baumobstanbauerhebung und werden in einzelnen Bundesländern jährlich aktualisiert.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabelle 41243) sowie auf der Themenseite "Obst, Gemüse und Gartenbau" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Baumobstanbau und -ernte, Telefon: +49 611 75 8660 www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell