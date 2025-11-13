ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 21. Dezember 2025, 5.55 Uhr

1, 2 oder 3 - Die Challenge

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 21. Dezember 2025, 5.55 Uhr 1, 2 oder 3 - Die Challenge Magie & Comedy mit Elton Stars, Magie und jede Menge Action – in dieser Spezialausgabe von "1, 2 oder 3" wird es spektakulär. Die Ehrlich Brothers, Comedian Tony Bauer und Schauspielerin Emilia Maier sind dabei. Sie unterstützen als Paten die Rateteams, die sich selbst in der Welt der Zauberei, Comedy oder Schauspiel bewegen. Gemeinsam treten die Teams in Challenges gegeneinander an – von der Magischen Kugel über das verrückte Tortenkatapult bis zur Speedrunde. Mit dabei ist auch Jeannie Wagner als Kamerakind – sie hat den Deutschen Filmpreis für die Show besucht. Moderator Elton führt durch eine Show voller Überraschungen, witziger Spiele und exklusiver Showacts. Die prominenten Paten bringen nicht nur Glamour, Humor und Illusionen ins Studio, sondern kämpfen mit ihren Teams im großen Finale um den Sieg. Magie, Spaß und jede Menge Spielspaß. Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App das Angebot "Moin Piet – Quiz mit Quatsch".

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell