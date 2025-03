Peeek Industry Solutions

Freiflächen-PV-Anlagen für Gemeinden und Unternehmen: Peeek Industry Solutions realisiert Ihr Projekt

Ahrensburg (ots)

Erneuerbare Energien sind die Zukunft – ihre Umsetzung bringt jedoch oft immense Herausforderungen mit sich: Fehlt das richtige Know-how, sind finanzielle Risiken und ineffiziente PV-Lösungen nahezu vorprogrammiert. Fachmännische Unterstützung von der ersten Bodenanalyse bis zur finalen Inbetriebnahme bietet dabei die Peeek Industry Solutions GmbH: Inwieweit sowohl Unternehmen als auch Gemeinden davon profitieren, erfahren Sie hier.

Immer mehr Gemeinden und Unternehmen erkennen die wirtschaftlichen Vorteile der durch Freiflächen-PV-Anlagen gewonnenen erneuerbaren Energien – Nachhaltigkeit bedeutet schließlich nicht nur Umweltschutz, sondern auch Zukunftssicherheit und langfristige Einsparungen. Ganz so einfach ist die Umsetzung entsprechender Solarprojekte allerdings nicht: Während Gewerbetreibende in erster Linie auf die Wirtschaftlichkeit ihrer Vorhaben achten müssen, steht für Gemeinden auch die Akzeptanz ihrer Bevölkerung im Fokus – von Beginn an gut geplante und maximal effiziente Lösungen sind daher unabdingbar. Zu klären sind neben rechtlichen Angelegenheiten und möglichen Förderungen außerdem die Flächenverfügbarkeit und die technische Realisierbarkeit. "Oftmals scheitern Projekte schlicht an unzureichendem Fachwissen. Wer sich also nicht schon vorab intensiv mit all diesen Themen befasst, verschenkt nicht nur eine Menge Potenzial, sondern auch viel Geld", mahnt Paris Freiherr von Troschke, Gründer der Peeek Industry Solutions GmbH.

"Umgekehrt wissen wir aber aus eigener Erfahrung, dass lohnende Solarprojekte sowohl für Gemeinden als auch für Unternehmen mit der richtigen Grundlage immer realisierbar sind", fügt er hinzu. "Unsere Infrastruktur bietet Kunden aller Art genau dabei immense Vorteile, da sie sich stets auf günstige Preise und eine sorgenfreie Projektbetreuung ohne Koordinations- oder Lieferprobleme verlassen können." In Deutschland gehört Peeek Industry Solutions zu den wenigen Anbietern, die nicht nur als Dienstleister agieren, sondern gleichzeitig über einen eigenen Großhandel verfügen. Mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio sorgt das Team rund um Paris Freiherr von Troschke somit für die professionelle Umsetzung nachhaltiger Energieprojekte und stellt sicher, dass der Energiebedarf von Gemeinden und Gewerbetreibenden insbesondere durch große Freiflächen-PV-Anlagen vollumfänglich gedeckt wird.

Mit Peeek Industry Solutions zu maßgeschneiderten Freiflächen-PV-Anlagen – alle Vorteile im Überblick

Gemeinden und Unternehmen profitieren in vielfacher Hinsicht von der Installation von Freiflächen-PV-Anlagen und der Zusammenarbeit mit Peeek Industry Solutions: So ermöglicht die großflächige Nutzung von Solarenergie nicht nur eine zuverlässige und skalierbare Energieversorgung, sondern reduziert auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und steigenden Strompreisen. Darüber hinaus bieten entsprechende Anlagen langfristige wirtschaftliche Vorteile – sei es durch Einsparungen bei den Energiekosten oder durch den Verkauf überschüssigen Stroms. Gleichzeitig tragen sie aktiv zum Klimaschutz bei und verbessern die Nachhaltigkeitsbilanz der Unternehmen.

Peeek Industry Solutions übernimmt dabei alle relevanten Schritte: "Wir liefern nicht nur umfassende Beratung und Unterstützung während des gesamten Projekts, sondern garantieren auch eine professionelle Installation und Inbetriebnahme", erläutert Paris Freiherr von Troschke hierzu. "So erhalten unsere Kunden stets eine schlüsselfertige Lösung, die individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist."

Direktvermarktung überschüssiger Energie und umfassende Speicherlösungen – weitere Leistungen von Peeek Industry Solutions

Abseits der reinen Umsetzung großer Freiflächen-PV-Projekte bietet Peeek Industry Solutions ein breites Spektrum an Dienstleistungen, um den erzeugten Solarstrom optimal zu nutzen – nicht nur für Unternehmen und Gemeinden selbst, sondern auch im Verkauf an andere Nutzer. "Durch die Direktvermarktung können Firmen, aber auch Kommunen ihren überschüssigen Solarstrom direkt an weitere Abnehmer verkaufen, was zusätzliche Einnahmen ermöglicht", erklärt Paris Freiherr von Troschke. "Power Purchase Agreements hingegen bieten langfristige Verträge, die eine stabile und planbare Einnahmequelle sichern."

Darüber hinaus ermöglicht die Teilnahme an der Strombörse, überschüssige Energie zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen und flexibel auf Preisschwankungen zu reagieren. Peeek Industry Solutions unterstützt seine Kunden hierbei mit einem umfassenden Energiemanagement und Monitoring. Ergänzend dazu kümmert sich das Team von Peeek Industry Solutions um innovative Speicherlösungen: Auf diese Weise lässt sich der Eigenverbrauch durchgehend optimieren, während sich die Autarkie deutlich erhöht – sowohl bei großen Gewerbebetrieben als auch bei ganzen Gemeinden.

Sie wollen die Vorteile erneuerbarer Energien voll ausschöpfen und sich bei der Umsetzung Ihrer Freiflächen-Photovoltaikanlage professionell unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Paris Freiherr von Troschke und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!

