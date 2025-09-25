Koordinierungsstelle Zu gut für die Tonne!

Aktionswoche 2025 startet: Lebensmittel gemeinsam retten mit Zu gut für die Tonne!

Vom 29. September bis zum 6. Oktober 2025 findet zum sechsten Mal die bundesweite Aktionswoche Zu gut für die Tonne! statt. Sie wird vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) und den Bundesländern ausgerichtet. Unternehmen, Vereine und Bildungseinrichtungen bieten deutschlandweit zahlreiche Aktionen zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung an. Besonderheit in diesem Jahr ist eine Messaktion für Verbraucherinnen und Verbraucher vom Dialogforum private Haushalte 2.0.

Die Aktionswoche von Zu gut für die Tonne! bietet jedes Jahr Raum für kreative Ideen und praktische Tipps rund um einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln. Im Mittelpunkt der Aktionswoche stehen dabei drei alltagstaugliche Tipps, mit denen Verbraucherinnen und Verbraucher Lebensmittelabfälle zu Hause reduzieren können: den Einkauf planen, Lebensmittel richtig lagern und Reste verwerten.

Doch wie gelingt ein cleverer Wocheneinkauf? Welche Lebensmittel sollten getrennt gelagert werden? Und wie werden aus Resten leckere Mahlzeiten? Antworten darauf geben zahlreiche Aktionen vor Ort und online. Ob Infostände auf Marktplätzen, Mitmach-Aktionen in Kitas und Schulen oder thematische Kochabende - bei den Aktionen ist für alle etwas dabei. Auf der interaktiven Deutschlandkarte finden Sie alle Veranstaltungen und Projekte, die bundesweit während der Aktionswoche umgesetzt werden: www.zugutfuerdietonne.de/aktionswoche

Praktische Hilfsmittel für den Alltag von Zu gut für die Tonne!

Zur Aktionswoche bietet Zu gut für die Tonne! auch in diesem Jahr die kostenfreie Broschüre "Weniger Lebensmittel wegwerfen - so geht's" an. Sie enthält hilfreiche Tools, Tipps und Ideen für den Alltag. Ergänzend dazu gibt es die sogenannten "Iss mich zuerst"-Klebeetiketten. Sie helfen dabei, Lebensmittel mit kürzerer Haltbarkeit im Kühlschrank im Blick zu behalten und zuerst zu verbrauchen. Die Etiketten können Sie ebenfalls kostenfrei im BLE-Medienservice bestellen.

Weitere Informationen und Inspiration rund um einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln gibt es außerdem auf der Zu gut für die Tonne!-Website und in den sozialen Medien unter dem Hashtag #DeutschlandRettetLebensmittel.

Messaktion des Dialogforums private Haushalte 2.0

Auch das Dialogforum Private Haushalte 2.0 beteiligt sich an der diesjährigen Aktionswoche. Unter dem Motto "Miss mit!" stehen im neuen Küchentagebuch der Zu gut für die Tonne!-App unterschiedliche Mitmach-Angebote bereit, die gemeinsam mit Partnern aus Handel, Verarbeitung und Zivilgesellschaft entwickelt wurden - darunter Aldi Süd, Bofrost, der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK), das Deutsche Tiefkühlinstitut (dti) sowie Too Good To Go. Verbraucherinnen und Verbraucher sind aufgerufen, sich an den Messaktionen zu beteiligen und so aktiv zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung beizutragen. Als Anreiz zum Mitmachen winken attraktive Preise wie die Teilnahme an Kochevents. Mehr Details unter www.missmit.de.

Hintergrund

Jährlich fallen in Deutschland entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette 10,8 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an, 58 Prozent davon in Privathaushalten. Dazu zählt auch Unvermeidbares wie z. B. Obst- und Nussschalen, Kaffeesatz und Knochen. Wie Verbraucherinnen und Verbraucher die Lebensmittelverschwendung reduzieren können, zeigt Zu gut für die Tonne! bereits seit 2012.

Mit der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung adressiert das BMLEH neben den privaten Haushalten auch die Sektoren Primärproduktion, Verarbeitung, Groß- und Einzelhandel sowie Außer-Haus-Verpflegung. Ein Pakt gegen Lebensmittelverschwendung mit dem Handel und eine Zielvereinbarung für die Außer-Haus-Verpflegung wurden bereits geschlossen. Anfang 2025 wurde die sektorenübergreifende Kompetenzstelle zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen und -verlusten (KLAV) bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) eingerichtet. Sie wird praxisnahe Informations- und Schulungsangebote besonders für Unternehmen am Anfang der Lebensmittelversorgungskette anbieten sowie den Dialog an den Schnittstellen zwischen den Sektoren verstetigen.

Das Dialogforum private Haushalte 2.0 wird im Rahmen der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung durch das BMLEH gefördert. Es arbeitet eng mit der Initiative Zu gut für die Tonne! zusammen und läuft über drei Jahre bis September 2026. Das Dialogforum wird von Slow Food Deutschland zusammen mit dem Fachgebiet Bildung für Nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft der TU Berlin durchgeführt.

