Zurynski & Oezdogan & Co. GmbH PScoat International

Weltpremiere am Niederrhein: Nano-Dämmung per Drohne

PScoat startet Fassadenapplikation aus der Luft

Vorführung Glaskeramik-Vakuum-Nanodämmung per Drohnenauftrag am 31. März 2026 in Bedburg-Hau

Schwerte (ots)

Was bisher nur aus industriellen Anlagen bekannt war, kommt jetzt an Wohnhausfassaden: PScoat, eine patentierte Glaskeramik-Vakuum-Nanodämmung mit einem Wärmeleitwert von Lambda 0,00012 W/mK bei nur 1-3 mm Schichtdicke, wird erstmals öffentlich per Drohne auf eine reale Wohnhausfassade aufgebracht. Die Vorführung am 31. März 2026 ab 11 Uhr in Bedburg-Hau, Mittelweg 41, markiert den Auftakt der kommerziellen Drohnenapplikation in Deutschland.

Technologie aus der Raumfahrt trifft Drohnenpräzision

PScoat gehört zu den leistungsfähigsten verfügbaren Dämmstoffen und trägt die CE-Kennzeichnung auf Basis einer Europäischen Technischen Bewertung (ETA) - der höchsten Marktzulassung, die das EU-Bauproduktrecht vergibt.

PScoat wurde ursprünglich für Bedingungen in der bemannten Raumfahrt entwickelt und wird heute in mehr als 40 Ländern für industrielle Anlagen, Brauereien, Kliniken und Gebäude eingesetzt. Denn neben dem extremen Dämmwert verfügt PScoat über außergewöhnliche Leistungsparameter: bietet Hitzeschutz, reduziert Aufheizen der Städte im Sommer, ist antibakteriell und antimykotisch. Die Kombination mit Drohnentechnik ermöglicht selbst die Anwendung an schwer zugänglichen Fassaden - ohne Gerüst, ohne Hubsteiger.

Einladung an Fachpresse und Medien

Eingeladen sind Fachpresse und regionale Medien, Drohnendienstleister sowie interessierte Fachleute aus Bauwirtschaft und Energieberatung. Eine Vorführung dieser Art ist bislang unique wie das Produkt selbst, Schweizer Patent.

Wann: 31. März 2026, 11:00 Uhr

Wo: Mittelweg 41, 47551 Bedburg-Hau

Über PScoat

PScoat ist eine patentierte Glaskeramik-Vakuum-Nanodämmung im Sprühauftrag (Schweizer Patent). PScoat wird in mehr als 40 Ländern eingesetzt und wird exklusiv vertreten durch die Zurynski, Oezdogan & Co GmbH / PScoat International, Schwerte. www.pscoat.de

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